VIDEO | “No tienen corazón, no les falta nada”: El descargo sin filtro de alcaldesa de Hualaihué contra Gobierno de Kast

A la seguidilla de críticas que ha recibido el Gobierno de José Antonio Kast, tras la histórica alza de los combustibles, se sumó ahora la alcaldesa de Hualaihué, Cristina Espinoza, quien, a principios de semana, publicó un video donde reconoció haber votado por el mandatario.

Ahora, evidentemente emocionada, la edil dejó un furioso descargo contra la actual administración. Y no solo eso, sino que reveló la compleja situación que enfrentaría la localidad ante el histórico incremento en los precios de las bencinas.

“Nuestra gente paga 10 mil pesos para ir y 10 mil pesos para volver. ¿Y qué comen? Todo por ir a Puerto Montt. No tenemos ni siquiera hospital acá y tenemos que lidiar con nuestra gente enferma. Ese es el dolor y rabia que tengo. ¿Por qué no pensaron antes en la gente humilde?”, expresó en La Voz de los que sobran.

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Arremetió sin filtro

En ese momento, apuntó contra las autoridades del nuevo Gobierno. “Con el tremendo sueldo que tienen ellos, qué se van a afligir. No les falta nada, no les va a faltar combustible, porque lo van a tener ahí. A ellos les va a sobrar, a nosotros nos va a faltar. No tienen corazón”, sentenció.

Luego, visiblemente afectada por el delicado panorama, la jefa comunal agregó: “No les falta nada, no han sufrido ni han pasado hambre, han tomado un puesto designado”. En contraste, Espinoza declaró que “yo me he sacado la cresta para ser alcaldesa, porque soy una hija de Hualaihué y veía como sufría mi gente”.

Al final, frente a quienes la señalan por haber votado por José Antonio Kast, la alcaldesa respondió tajante: “No voy a bajar los brazos porque digan que voté por Kast. Voté por Kast, es verdad, pero no pa’ que venga a hacer hueás, con permiso de ustedes”.

🔴Cristina Espinoza, alcaldesa de Hualaihué: "Voté por Kast pero no para que venga a hacer weas. Este gobierno no tiene corazón. Nunca han pasado hambre." #LaVozDeLosQueSobran #Chile

📌 #ElMatinal de #LaVozDeLosQueSobran pic.twitter.com/j6MYOt8gL9 — La Voz De Los Que Sobran (@losquesobrancl) March 26, 2026

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