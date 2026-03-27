Lucas Cepeda no tuvo su mejor partido con La Roja: se llena de críticas y Arturo Vidal lo defiende

Lucas Cepeda se llena de críticas en La Roja.

Por: Fabián Marambio

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La Roja derrotó 4-2 a Cabo Verde pero aún así algunos no quedaron satisfechos por el partido. El planeamiento de Nicolás Córdova y el rendimiento de algunos jugadores, como Lucas Cepeda, fueron blancos de críticas a pesar de la victoria ante la Selección mundialista.

El actual jugador del Elche no convenció y fue sustituido en el entretiempo, razón por la que los fanáticos lo fulminaron en redes sociales. "Son partidos, no todos son iguales. A Lucas le tocó un partido malo, pero evidentemente debe mejorar rápido", comentó el histórico "Mortero" Aravena en diálogo con RedGol.

Arturo Vidal sale en defensa de Lucas Cepeda

Respecto a la situación de Cepeda, el "King" la analizó vía streaming y dijo que "es difícil, más en un momento que Cepeda está en una transición. Fue a España, está peleando un puesto. En el último partido no jugó; llega a la Selección y quiere mostrarse, pero es difícil. Miles de cosas pasan por la cabeza de Cepeda".

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En esa misma línea, el actual jugador de Colo Colo y leyenda de La Roja le dejó un recado a Nicolás Córdova. "Hay que ser claro con él y decirle: ‘Mira, vas a jugar de punta y ahí tienes que ser importante. No quiero que juegues de punta, de 10, de 6. No. Vas a jugar de punta, tienes que encarar, tirar centros, y pegarle de afuera‘", lanzó.

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Mal presente para un Cepeda que no ha logrado afianzare como titular en el Elche a pesar de haber tenido opciones. Actualmente está relegado al banco de suplentes en su club y su minutaje ha disminuido considerablemente, situación que parece estar afectando su rendimiento en la Selección Chilena.

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