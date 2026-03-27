Desató rechazo e indignación: Condenado por asesinato de Daniel Zamudio vuelve a pedir libertad

Una nueva controversia irrumpe y revive una herida que nunca cerró: a propósito de una nueva conmemoración del asesinato de Daniel Zamudio, uno de sus agresores volvió a irrumpir en la escena, reencendiendo la discusión pública en torno al caso.

De acuerdo con lo informado por ADN Radio, el protagonista de esta nueva arremetida es Alejandro Angulo, quien volvió a mover el tablero al presentar una solicitud para obtener libertad condicional, buscando completar en el exterior la pena de 15 años que cumple y dejar atrás su encierro.

Cabe destacar, que Angulo ya había buscado el mismo beneficio en 2024, pero su petición se estrelló tras ser considerado de alto riesgo, especialmente por la posibilidad de reincidir en hechos violentos. Ahora, el nuevo intento quedará bajo la lupa de la Corte de Apelaciones de Santiago. Bajo ese mismo escenario se encontró Raúl López, otro implicado que también intentó acceder al beneficio, pero su solicitud fue cerrada de plano tras una evaluación igualmente desfavorable.

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En contraste, Patricio Ahumada —otro de los agresores— sigue enfrentando el peso de la máxima condena: cumple presidio perpetuo y tiene completamente cerrada la puerta a cualquier beneficio al menos hasta 2032.

Movilh reacciona

El tema encendió las alarmas en el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), que reaccionó con preocupación ante la solicitud y advirtió que su eventual liberación podría tener consecuencias riesgosas, detalló el mencionado portal.

En esa misma línea, la agrupación señaló que dar luz verde a estas solicitudes implicaría “un peligro público”. Para respaldarlo, apuntaron a que “su peligrosidad (de Alejandro Angulo) quedó en evidencia incluso estando en prisión”, aludiendo a varios episodios de amenazas protagonizados por el condenado desde su encierro.

Recordemos que fue en 2012 cuando Daniel Zamudio fue brutalmente atacado en el Parque San Borja, donde sufrió horas de tortura a manos de un grupo de agresores. A raíz de la gravedad de sus heridas, terminó perdiendo la vida semanas después.

La indignación que generó el caso no quedó solo en lo simbólico, sino que abrió un punto de quiebre en la discusión sobre discriminación en el país y derivó en la creación de la Ley Zamudio, destinada a enfrentar este tipo de violencia.

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