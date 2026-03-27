¿Cambia el fútbol para siempre? FIFA estrenará reglamento para evitar que equipos "hagan tiempo"

En la antesala del Mundial de fútbol 2026 a disputarse desde junio en Estados Unidos, México y Canadá, el ente máximo del 'deporte rey' se dispuso a comunicar una serie de modificaciones al reglamento que norma la actividad.

Según se indicó desde la FIFA, las nueva medidas van en la línea de aumentar el "tiempo efectivo de juego". En consecuencia, las nuevas reglas atentarán directamente a quienes usan el paso del tiempo como estrategia para sacar ventaja de sus rivales.

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Las nuevas normas fueron confirmadas por la FIFA, luego de un trabajo de larga data por parte del departamento encargado de regular el fútbol: la IFAB (International Football Association Board)

Las nuevas reglas:

1. Guerra a la pérdida de tiempo en cambios Se acabó el caminar lento hacia la banca. Los jugadores sustituidos tienen un máximo de 10 segundos para abandonar el terreno de juego. ¿La sanción si se demoran? Su equipo deberá resistir con un hombre menos durante un minuto completo de tiempo corrido antes de que el relevo pueda ingresar.

2. Cronómetro para saques de banda y meta La FIFA introduce la "cuenta atrás" de 5 segundos. Si el jugador excede este plazo para reanudar el juego desde el lateral o el fondo, perderá la posesión: el saque de banda pasará al rival y, en el caso del saque de meta, se sancionará con un tiro de esquina en contra.

3. Castigo a la simulación y detenciones por lesión Todo futbolista que reciba asistencia médica en el césped estará obligado a permanecer un minuto fuera del campo tras la reanudación. Esta norma busca eliminar las interrupciones estratégicas, exceptuando únicamente los casos donde la lesión sea producto de una infracción sancionada con tarjeta.

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4. "Solo el Capitán": Fin a los reclamos grupales Buscando proteger la autoridad del juez, se implementa la "Zona de Respeto". Únicamente el capitán podrá dialogar con el árbitro ante decisiones polémicas. Cualquier otro jugador que se acerque a protestar o invada el espacio del colegiado será amonestado con tarjeta amarilla automática.

5. Super VAR: Más poder de revisión El videoarbitraje expande sus fronteras. Desde ahora, los jueces podrán recurrir a la tecnología para validar o anular segundas tarjetas amarillas (evitando expulsiones injustas) y para corregir cobros erróneos en tiros de esquina, jugadas que antes eran "intocables" para el VAR.

¿Cuándo comienzan a regir?

Las modificaciones se comenzarán a aplicar a partir de los primeros partidos del Mundial 2026 y se espera que marque un precedente en la historia de este deporte.