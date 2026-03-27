Alerta en Valparaíso: Muerte de menor por Hantavirus genera preocupación y activa operativo sanitario

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Por: Catalina Martínez

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Una muerte encendió las alarmas sanitarias en la Región de Valparaíso, luego de que un menor de edad, fallecido en Hijuelas, fuera confirmado por la Seremi de Salud como caso de Hantavirus, desatando preocupación por la reaparición de este peligroso virus.

La verificación llegó desde el Instituto de Salud Pública, que confirmó el diagnóstico tras el triste deceso ocurrido el 24 de marzo en el Hospital Biprovincial Quillota-Petorca, según informó ADN Radio

El suceso gatilló un despliegue sanitario de alto nivel, donde equipos especializados entraron en acción para rastrear posibles focos de contagio y activar controles en terreno, en un intento por cortar cualquier cadena de transmisión.

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Bajo estricta vigilancia, el entorno de la víctima se convirtió en el principal punto de intervención, donde las autoridades concentran sus esfuerzos para evitar que surjan nuevos casos.

Por ahora, no hay nuevos contagios en el radar. Así lo señalaron las autoridades en un comunicado oficial, donde aseguraron que la situación se mantiene contenida en la comuna. Pese a ello, el llamado es a no bajar la guardia: insisten en estar atentos ante cualquier señal compatible con la enfermedad.

Al mismo tiempo, el establecimiento educacional al que asistía la víctima se transformó en foco de investigación, con operativos orientados a identificar posibles riesgos asociados a vectores. En paralelo, la comunidad escolar recibió directrices urgentes para reforzar la prevención frente a eventuales contagios.

Los síntomas del Hantavirus y qué hacer en caso de presentarlos

De acuerdo con el citado medio, la Seremi recalcó que el Hantavirus puede contraerse al respirar partículas contaminadas liberadas por roedores infectados. Dichos restos, casi imperceptibles —provenientes de su orina, heces o saliva—, pueden quedar suspendidos en el aire y convertirse en una vía silenciosa de transmisión.

El cuadro puede comenzar de forma engañosa, como un resfrío común, pero con una intensidad inusual. Fiebre, dolores corporales y malestar general aparecen sin los signos típicos de congestión o mucosidad, lo que dificulta reconocerlo a tiempo. A medida que avanza, pueden sumarse trastornos digestivos y una creciente dificultad para respirar. En sus manifestaciones más severas, el Hantavirus puede evolucionar rápidamente y convertirse en una amenaza letal.

Así, bajo cualquier señal de alerta, la recomendación es no esperar. La autoridad sanitaria instó a acudir de inmediato a un centro de salud si aparecen síntomas compatibles, especialmente tras haber estado en zonas con presencia de roedores durante las últimas semanas.

En ese sentido, enfatizaron que el detalle puede marcar la diferencia: informar al personal médico sobre salidas a terreno, visitas a áreas rurales o estadías en campings resulta clave para encender las alertas a tiempo y facilitar un diagnóstico inmediato frente al Hantavirus.

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