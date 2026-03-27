Pescadores en pie de guerra: Retiro de la Ley de Pesca desata furia en el gremio artesanal

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Por: Catalina Martínez

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Tras un giro inesperado, en el que se retiró el proyecto de Nueva Ley de Pesca —ingresado en 2024 durante la gestión de Gabriel Boric—, que buscaba reemplazar la Ley Longueira, el gremio de pescadores artesanales respondió con fuerza a la decisión del Gobierno de José Antonio Kast.

Hernán Cortés, presidente del Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp),en entrevista con ADN Radio, sentenció de entrada que “no descartamos ninguna acción (…) para defender lo que creemos correcto para el sector artesanal”. 

Asimismo, tildó como “una muy mala noticia” la reciente medida. Además, pese a que, según dijo al citado medio, el proyecto “contaba con amplio respaldo en el Parlamento”, acusó que la administración “pretende blindar y proteger los beneficios obtenidos de forma mal habida (…) a través de una ley corrupta como es la Ley Longueira”. 

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La molestia también se trasladó al modo en que se gestó la resolución. De acuerdo a lo denunciado por Cortés, el Ejecutivo estaría avanzando sin diálogo ni transparencia con el fin de “imponer las cosas a la fuerza”. Sumado a eso, planteó que se trataría de una estrategia para “dormir el proyecto”.

Como cierre, el líder de Condepp lanzó una dura crítica, asegurando que la salida del proyecto no solo constituye “un error político”, sino que golpea directamente las expectativas de la pesca artesanal. En ese sentido, advirtió que la decisión borra de un plumazo meses de trabajo acumulado. 

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