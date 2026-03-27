¿No se mueve de Macul? En Colo Colo toman medida clave para retener a Joaquín Sosa

Por: Fabián Marambio

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Joaquín Sosa llegó a Colo Colo sin mucho cartel a pesar de tener experiencia incluso en el fútbol europeo, pues sus últimas temporadas no fueron las mejores. Sin embargo, se ha transformado en uno de los pilares del plantel albo en este 2026 y, por lo mismo, la dirigencia tranquilizó a los hinchas respecto a su futuro.

Fue justamente Aníbal Mosa quien salió a aclarar la situación del defensor uruguayo, todo esto motivado por los constantes elogios que recibe partido a partido. "Está súper blindado por nuestro club. Tenemos dos ventanas de préstamo. Estamos muy tranquilos con Joaquín y lo mejor de todo es que él está tranquilo. Él está muy contento, se ha compenetrado de una manera increíble llevando tan poco tiempo. Se ha visto en el tema deportivo", dijo el mandamás albo tras la reunión de directorio.

En Colo Colo están encantados con Joaquí Sosa

Pero eso no fue todo lo que recalcó el empresario sirio, porque también se tomó su tiempo para valorar el lado humano del defensor de 24 años. "También hay que ver el lado humano. Es una persona muy sencilla, muy ubicada, muy colaboradora con sus compañeros. Estamos súper contentos con él", dijo para cerrar.

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Joaquín Sosa recibe elogios de Arturo Vidal.
Joaquín Sosa está blindado en el Estadio Monumental.

El defensor charrúa se mantendrá en el Estadio Monumental durante toda la temporada 2026 y, en caso de que su rendimiento continúe al nivel que está mostrando, es muy probable que la dirigencia intente retenerlo de manera definitiva por un par de temporadas más. Actualmente, según el sitio Transfermarkt, su valor es de 500 mil dólares, pero puede que los albos deban desembolsar un monto algo mayor.

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¿Cuándo vuelve a jugar el Cacique?

Después de los dos partidos de Copa de la Liga, el Cacique está enfocado en lo que será la vuelta a la Liga de Primera, competencia en la que deberán enfrentar a Huachipato. El partido está agendado para este miércoles 1 de abril a las 18:00 horas en el Estadio Monumental, recinto que será una verdadera fiesta por el buen momento que vive el club.

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