Caos en Valparaíso: Santiago Wanderers inicia disputa judicial para sacar a Reinaldo Sánchez de la presidencia

En Santiago Wanderers la palabra paz no es una que tenga mucho protagonismo dentro del club, pues suelen protagonizar problema tras problema. Es más, ni la Copa Libertadores Sub 20 ganada por el club pudo evitar que en la interna de la institución lleven un batalla judicial contra Reinaldo Sánchez, a quien quieren sacar a toda costa de la presidencia.

Según informó La Estrella de Valparaíso, desde la Corporación del Decano iniciarán un juicio arbitral contra la Sociedad Anónima que comanda Sánchez, todo esto con el objetivo de arrebatarle la presidencia del club. En la quinta región nadie está contento con la polémica gestión del empresario, por lo que quieren desvincularlo para recuperar la institución.

Santiago Wanderers inicia disputa judicial

Desde el medio citado destacaron que el proceso inició en 2024, cuando un grupo de socios del club comenzó reuniones con distintos estudios jurídicos en busca de representación. Después de muchas reuniones, finalmente el abogado e hincha de Santiago Wanderers, Fernando Astudillo, aceptó representar a la Corporación del Decano de manera gratuita.

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Ni la Libertadores Sub 20 dio paz en Valparaíso.

De todas formas, Reinaldo Sánchez tendrá aún mucho tiempo como mandamás de la institución debido a que estos procesos legales suelen tener una duración de dos años. Este periodo puede variar, pero es prácticamente imposible que se resuelva todo en menos de 12 meses, por lo que los hinchas caturros tendrán que armarse de paciencia.

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Así las cosas, en Valparaíso ya dejaron atrás los festejos por la Copa Libertadores Sub 20 y ahora se centran en este partido legal que tendrán contra la Sociedad Anónima, todo esto con el objetivo de sacar de la presidencia a un cuestionado Reinaldo Sánchez.