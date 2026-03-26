En medio de fuertes críticas: Ministro García asegura que la ciudadanía respalda medidas por alza de bencinas del Gobierno

En medio del debate por el alza de las bencinas, el titular de la Segpres, José García Ruminot, salió al paso de las críticas y defendió la respuesta del Ejecutivo. A su juicio, las decisiones adoptadas buscan enfrentar el impacto del alza y, según planteó, la ciudadanía estaría mostrando una respuesta positiva.

Durante una reciente entrevista con Radio Infinita, el ministro aseguró que “Tanto el apoyo que tuvimos en el Congreso como el apoyo que está entregando la ciudadanía a las medidas de mitigación es algo que nos tiene (…) por lo menos, más tranquilos, porque la ciudadanía está percibiendo que el Gobierno está actuando; que hay medidas concretas para mitigar esta situación”.

Cabe destacar, que sus declaraciones se produjeron tras la presentación de una iniciativa legal impulsada por el Ejecutivo, diseñada para enfrentar el escenario generado por el fuerte aumento en los precios de los combustibles y reducir sus efectos en la población.

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“La ciudadanía está apoyando de manera muy importante”

Por otro lado, García agregó: “Yo quiero agradecer tanto a los senadores como a la Cámara de Diputados porque, en general, tuvimos bastante comprensión, tanto así que el proyecto en ambas Cámaras fue aprobado prácticamente por unanimidad”.

Asimismo, la autoridad quiso profundizar en la reacción de la población sobre las medidas por el alza de las bencinas. “La ciudadanía está apoyando de manera muy, muy importante las medidas”, aseguró, citando presuntas revelaciones que recogió de una encuesta hecha por una consultora, aunque no detalló el nombre.

En cuanto a las medidas, el secretario de Estado subrayó tres que —a su juicio— serían clave: una rebaja en el valor de la parafina, el congelamiento de las tarifas del transporte público y la asignación de recursos para evitar nuevas alzas en el transporte regional.

Dentro de esa línea, el cabecilla de la Secretaría General de la Presidencia, añadió: “Otras medidas técnicas que son un poquito más complejas quizás para la gran mayoría de la población igualmente tienen apoyo".

Al final, García recalcó que el actual panorama “no era creado por el Gobierno”, sino que se desprende de una “situación de carácter internacional derivada de la guerra, y que ha hecho subir de manera brutal y en muy poco tiempo el precio internacional del petróleo”.

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