En medio de fuertes críticas: Ministro García asegura que la ciudadanía respalda medidas por alza de bencinas del Gobierno

En medio de fuertes críticas: Ministro García asegura que la ciudadanía respalda medidas por alza de bencinas del Gobierno

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

¡Tuvo que intervenir el SIFUP! Nueva polémica administrativa golpea a Santiago Wanderers
El mensaje que lo hizo replantearse todo: Expareja de Narumi Kurosaki rompió el silencio y sincera culpa

El mensaje que lo hizo replantearse todo: Expareja de Narumi Kurosaki rompió el silencio y sincera culpa

¡Ya parece un hospital! Universidad de Chile sufre con una nueva baja en el equipo
Matías Soto ce en Curitiba.

¡Recupera terreno! Matías Soto sigue avanzando en Challenger 50 de Bucaramanga
Crimen de Cañete: Tribunal condena a hermanos Antihuen por asesinato de tres carabineros en brutal emboscada

Crimen de Cañete: Tribunal condena a hermanos Antihuen por asesinato de tres carabineros en brutal emboscada
Santiago Wanderers insólito premio.

¡De la gloria al problema! DT campeón con Santiago Wanderers renuncia tras el título
Tomás Barrios campeón del Challenger de Cali

¡Sigue imparable! Tomás Barrios avanza y va por las semifinales del Challenger 100 de Sao Paulo

Arma una tabla simple y deliciosa para compartir en Semana Santa
“No afectemos más a la patria”: Así respondió José Antonio Kast a eventuales manifestaciones por “bencinazo”

“No afectemos más a la patria”: Así respondió José Antonio Kast a eventuales manifestaciones por “bencinazo”

¡Malas noticias! El Duelo de Leyendas fue postergado y no se tiene una fecha clara

En medio del debate por el alza de las bencinas, el titular de la Segpres, José García Ruminot, salió al paso de las críticas y defendió la respuesta del Ejecutivo. A su juicio, las decisiones adoptadas buscan enfrentar el impacto del alza y, según planteó, la ciudadanía estaría mostrando una respuesta positiva

Durante una reciente entrevista con Radio Infinita, el ministro aseguró que “Tanto el apoyo que tuvimos en el Congreso como el apoyo que está entregando la ciudadanía a las medidas de mitigación es algo que nos tiene (…) por lo menos, más tranquilos, porque la ciudadanía está percibiendo que el Gobierno está actuando; que hay medidas concretas para mitigar esta situación”.

Cabe destacar, que sus declaraciones se produjeron tras la presentación de una iniciativa legal impulsada por el Ejecutivo, diseñada para enfrentar el escenario generado por el fuerte aumento en los precios de los combustibles y reducir sus efectos en la población.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“La ciudadanía está apoyando de manera muy importante” 

Por otro lado, García agregó: “Yo quiero agradecer tanto a los senadores como a la Cámara de Diputados porque, en general, tuvimos bastante comprensión, tanto así que el proyecto en ambas Cámaras fue aprobado prácticamente por unanimidad”.

Asimismo, la autoridad quiso profundizar en la reacción de la población sobre las medidas por el alza de las bencinas. “La ciudadanía está apoyando de manera muy, muy importante las medidas”, aseguró, citando presuntas revelaciones que recogió de una encuesta hecha por una consultora, aunque no detalló el nombre.

En cuanto a las medidas, el secretario de Estado subrayó tres que —a su juicio— serían clave: una rebaja en el valor de la parafina, el congelamiento de las tarifas del transporte público y la asignación de recursos para evitar nuevas alzas en el transporte regional.

Dentro de esa línea, el cabecilla de la Secretaría General de la Presidencia, añadió: “Otras medidas técnicas que son un poquito más complejas quizás para la gran mayoría de la población igualmente tienen apoyo".

Al final, García recalcó que el actual panorama “no era creado por el Gobierno”, sino que se desprende de una “situación de carácter internacional derivada de la guerra, y que ha hecho subir de manera brutal y en muy poco tiempo el precio internacional del petróleo”.

Te puede interesar: Revelan al autor del polémico mensaje del “Estado en quiebra”: Asesor del Gobierno asume responsabilidad

NOTAS DESTACADAS

¡Tuvo que intervenir el SIFUP! Nueva polémica administrativa golpea a Santiago Wanderers
El mensaje que lo hizo replantearse todo: Expareja de Narumi Kurosaki rompió el silencio y sincera culpa

El mensaje que lo hizo replantearse todo: Expareja de Narumi Kurosaki rompió el silencio y sincera culpa

¡Ya parece un hospital! Universidad de Chile sufre con una nueva baja en el equipo
Matías Soto ce en Curitiba.

¡Recupera terreno! Matías Soto sigue avanzando en Challenger 50 de Bucaramanga
Crimen de Cañete: Tribunal condena a hermanos Antihuen por asesinato de tres carabineros en brutal emboscada

Crimen de Cañete: Tribunal condena a hermanos Antihuen por asesinato de tres carabineros en brutal emboscada
Santiago Wanderers insólito premio.

¡De la gloria al problema! DT campeón con Santiago Wanderers renuncia tras el título
Tomás Barrios campeón del Challenger de Cali

¡Sigue imparable! Tomás Barrios avanza y va por las semifinales del Challenger 100 de Sao Paulo

Arma una tabla simple y deliciosa para compartir en Semana Santa
“No afectemos más a la patria”: Así respondió José Antonio Kast a eventuales manifestaciones por “bencinazo”

“No afectemos más a la patria”: Así respondió José Antonio Kast a eventuales manifestaciones por “bencinazo”

¡Malas noticias! El Duelo de Leyendas fue postergado y no se tiene una fecha clara
Tras las rejas de por vida… ¿o no?: El detalle clave en la condena de Nicolás Zepeda por crimen de Narumi Kurosaki

Tras las rejas de por vida… ¿o no?: El detalle clave en la condena de Nicolás Zepeda por crimen de Narumi Kurosaki
Nicolás Córdova y su formación en La Roja.

¿Tiene un plan? Nicolás Córdova planea formación con esquema nunca antes visto en La Roja
Everton denuncia a Universidad Católica.

¿Multa millonaria o reducción de puntos? Everton golpea a Universidad Católica con potente denuncia
Aníbal Mosa confirma intento de golpe de Juan Tagle.

Aníbal Mosa confirma intento de golpe de Estado por parte de Juan Tagle en la ANFP: "Lo más grave es..."
Nuevo estadio de Colo Colo: plazos, montos y capacidad.

Las novedades que prometieron: Aníbal Mosa revela los millones que costará el nuevo estadio de Colo Colo
Arturo Vidal le manda recado a Nicolás Córdova.

Se demoró pero llegó: Nicolás Córdova le responde a Arturo Vidal tras críticas por conformación de la nómina
Figura de La Roja y la U se lesiona.

No se puede creer: figura de La Roja y de U de Chile se lesiona y es liberado por Nicolás Córdova
Exembajador recordó a Piñera tras decisión de Kast de no apoyar a Bachelet: “No habría hecho nunca una cosa así”

Exembajador recordó a Piñera tras decisión de Kast de no apoyar a Bachelet: “No habría hecho nunca una cosa así”
“Mi peor enemigo en este caso es mi cliente”: Abogado de Nicolás Zepeda lanzó impactante comentario en pleno juicio

“Mi peor enemigo en este caso es mi cliente”: Abogado de Nicolás Zepeda lanzó impactante comentario en pleno juicio

¡Enfermería repleta! Las numerosas bajas que golpean a Universidad de Chile