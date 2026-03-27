¡Otro problema en la UC! Figura clave podría perderse el debut ante Boca Juniors en Copa Libertadores

Un partido muy largo es el que está jugando la Universidad Católica frente a Boca Juniors debido a situaciones que no han sido del todo favorables para el cuadro de la precordillera.

Al margen de las dificultades que están teniendo desde Cruzados para cumplir con las garantías de seguridad y bajo presiones desde Argentina para recibir visitantes, el club presidido por Juan Tagle habría sumado una importante baja.

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Se trataría de Gary Medel, quien —según informó ADNradio— abandonó las últimas prácticas de este viernes para realizarse exámenes médicos.

El debut de Universidad Católica por Copa Libertadores frente a los 'xeneizes' será el próximo martes 7 de abril, lo que supone pocos días para la recuperación de una lesión eventual del "Pitbull".

Tras el trascendido, se espera que el exseleccionado nacional se mantenga al margen de la visita del cruzada a El Salvador para enfrentar a Cobresal por la Copa de la Liga.

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Finalmente, dependiendo de la gravedad de la lesión, se decidirá si suma o no minutos contra Palestino, el 2 de abril por la Liga de Primera: el último partido antes del esperado estreno en el desafío continental.