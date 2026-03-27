U. Católica vs Boca Jrs: Autoridades evalúan definir partido "de alto riesgo" y UC podría recibir multa millonaria

Lejos de concentrar todos sus esfuerzos en el que será un partido histórico frente a Boca Juniors por Copa Libertadores, desde Cruzados se han vuelto involucrados en un problema que se ve cada vez más complicado.

Universidad Católica tendría todo preparado para poner a prueba el nuevo Claro Arena y recibir a 450 hinchas trasandinos, pero todo indicaría que ni siquiera eso será posible tras declaraciones del delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina.

La autoridad señaló que fue la propia alcaldesa de Las Condes que manifestó su preocupación por el evento. "Nos ha solicitado que lo declaremos de alto riesgo, y de esa forma se impida la concurrencia de hinchas del equipo rival”, señaló a Biobiochile.

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La situación supone un revés importante para el cuadro precordillerano dado que desde Argentina ya habían manifestado su incomodidad ante la eventual oferta de solo 450 tickets para los "xeneizes", cifra que se posiciona muy por debajo de los 2.000 solicitados por Boca Juniors.

MULTA POR REGLAMENTO

El reglamento de la Conmebol respecto a la Copa Libertadores 2026 indica que: “En el caso de incumplimiento a estas disposiciones el Club será sancionado por la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL con una multa no inferior a USD20.000".

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En la misma línea, desde Cruzados tendrán que contemplar que la regla señala que "en el caso de una segunda y subsiguientes infracciones se podrán imponer sanciones adicionales".

El partido se disputará el 7 de abril a las 20:30 horas en el Estadio Claro Arena.