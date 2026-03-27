¿Del Cacique a la Juventus? Arturo Vidal está encandilado con la nueva figura de Colo Colo y lo recomendará para Europa

La temporada 2026 ha marchado de buena manera para Colo Colo, siendo puntero de la Liga de Primera y liderando también su grupo en la Copa de la Liga. En este contexto, Arturo Vidal está totalmente encandilado con la nueva estrella del Cacique e incluso se lo quiere llevar a Europa a continuar su carrera.

El jugador en cuestión es Joaquín Sosa, defensor de 24 años que está en calidad de cedido en el Cacique pero que está haciendo todos los méritos para mantenerse definitivamente. Es más, en una transmisión en vivo y en directo, el “King” afirmó que se lo llevará a la Juventus porque tiene todas las cualidades para ser aporte.

Arturo Vidal encandilado con este jugador de Colo Colo

Mientras reaccionaba al partido ante Deportes Concepción, el “King” señaló que “le voy a decir a Giorgio Chiellini y Claudio Marchisio. Es tarde allá en Italia, son las cuatro de la mañana, si no los hubiera llamado… Están en la gerencia deportiva de la Juventus“, dijo con su celular en mano.

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Arturo Vidal quedó impresionado con el partido de Joaquin Sosa el otro día



- "Le voy a decir a Chiellini y Marchisio. Están en la gerencia deportiva (de la Juventus)"



- "Me dijeron que cuando vea un crack que les diga"pic.twitter.com/kNWoCqNBAG March 26, 2026

En ese mismo sentido, la leyenda de La Roja confesó la labor que le asignaron sus excompañeros en la Juventus. “Chiellini y Marchisio me han dicho que cuando vea un crack les diga. Me preguntan ahí; saben quién es Vidal“, lanzó en su transmisión en vivo.

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Joaquín Sosa suma elogios en el Estadio Monumental y se alza como uno de los mejores fichajes del último mercado de refuerzos. El uruguayo llegó en calidad de préstamo y quedará libre en junio de este año, fecha en la que los albos tendrán la prioridad para negociar por su pase y quedárselo por un par de temporadas más.