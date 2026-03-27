Cuenta regresiva para Joaquín Lavín León: Ya hay fecha para su formalización

En medio de una indagatoria por presuntas irregularidades con dineros fiscales, el ex parlamentario Joaquín Lavín León quedó en la mira tras la ofensiva de la Fiscalía Metropolitana Oriente, que ya activó su formalización.

Atribuyéndole delitos como fraude al Fisco, falsificación de instrumento público y tráfico de influencias, la fiscal regional Lorena Parra puso en marcha el proceso judicial contra el esposo de Cathy Barriga, según informó ADN Radio.

Así, la causa ya entró en cuenta regresiva, pues el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago agendó para el 4 de mayo la audiencia clave en la que el exdiputado enfrentará formalmente las imputaciones, logrando que la investigación del caso de un salto a una fase decisiva.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Recordemos que, el pasado 20 de marzo, la Corte Suprema de Chile ratificó el desafuero de Joaquín Lavín León, alineándose con la ofensiva del Ministerio Público y despejando el camino para que la causa avanzara sin ese blindaje.

Te puede interesar: Corte Suprema confirmó desafuero a Lavín Jr. y Fiscalía podrá pedir cautelares por corrupción: ¿Qué monto se le imputa?