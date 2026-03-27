Ni Cepeda ni Osorio: figura de La Roja se llena de elogios tras gol y asistencia ante Cabo Verde

Maximiliano Gutiérrez fue la figura de La Roja.

Por: Fabián Marambio

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Nicolás Córdova ha sumado buenos resultados en sus últimos partidos con La Roja, todo esto mientras trabaja para encontrar la nueva columna vertebral del país. En ese sentido, un futbolista apareció como el salvador ante Cabo Verde y asomó como la gran figura del equipo adueñándose de todos los reflectores.

Si bien se espera que Lucas Cepeda y Darío Osorio sean los dos que comanden el futuro de la Selección Chilena, en el último partido fue otro jugador quien tomó la batuta. Se trata de Maximiliano Gutiérrez, jugador que fichó recientemente en Independiente y que se anotó con gol y asistencia.

Maximiliano Gutiérrez es la nueva figura de La Roja

El carrilero formado en Huachipato jugó de titular y tuvo uno de los rendimientos más destacados entre todos los jugadores. Es más, anotó un golazo de media distancia para el momentáneo 2-2 y repartió notable asistencia de taco para el 3-2, demostrando todas sus fichas para comenzar a ser un fijo en las nóminas.

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Gracias a este notable rendimiento, el jugador de Independiente fue elevado como la gran figura del partido, esperando poder verlo en más oportunidades. De igual manera la competencia en su posición no es sencilla, por lo que Nicolás Córdova tendrá un lindo desafío por delante.

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Ahora, el futbolista de 21 años deberá dar vuelta la página y enfocarse en el próximo desafío de La Roja, el cual será ante Nueva Zelanda este martes 31 de marzo a las 03:15 horas. Para este compromiso Gutiérrez probablemente vuelva a decir presente, y deberá luchar por revalidar la gran participación que tuvo con Cabo Verde.

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