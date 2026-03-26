¡Tuvo que intervenir el SIFUP! Nueva polémica administrativa golpea a Santiago Wanderers

Por: Gonzalo Zamora

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Santiago Wanderers pasó a la historia del fútbol este fin de semana al conseguir levantar el trofeo de la Copa Libertadores sub-20 luego de vencer al poderoso Flamengo a través de los lanzamientos penales en un partido que consiguió empatar en el minuto 89'.

Tras la obtención del título, la fiesta fue total en Valparaíso, donde el cuadro caturro siempre se ha caracterizado por tener una buena cantera, que además es la base central para el primer equipo y ahora esto lo ratifican con esta histórica hazaña.

Los jóvenes jugadores que consiguieron el título de la Copa Libertadores sub-20 con Santiago Wanderers se espera que pronto tengan su oportunidad en el primer equipo, todo esto mientras ya son vistos por diversos equipos en el extranjero, quienes siguieron esta copa.

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Más allá de la gran celebración que se tiene en Valparaíso tras la obtención de la Copa Libertadores sub-20 de Santiago Wanderers, ahora el equipo enfrenta diversas polémicas, las cuáles están directamente provocadas desde la directiva del club.

Un pedido que no gustó mucho

Desde la dirigencia del cuadro caturro le exigieron a sus jóvenes campeones que devolvieran las indumentarias con la que disputaron la Copa Libertadores, ya que argumentan deben ser reutilizadas al tener tan pocos recursos. Esto incluso escaló hasta el SIFUP, quienes informaron que asumirán el costo de esta indumentaria para que los jugadores puedan mantenerla.

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