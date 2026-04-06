Jugador desechado por Colo Colo ahora es figura en México: “Me dijeron que no estaba preparado…”

En Colo Colo son muchos los jugadores que saltan al profesionalismo, pero muy pocos tienen la verdadera chance de consolidarse en el primer equipo. Este es el caso de Josué Ovalle, delantero de 25 años que actualmente está brillando en México y relanzando su carrera, todo esto después de no lograr ni debutar en Macul.

El atacante del Mazatlán acumula cuatro goles en siete partidos y se ha consolidado como una de las figuras de su equipo. En ese contexto, el delantero conversó con LaTercera y señaló que “hace un tiempo que me venían siguiendo (...) Hice la buena campaña en Concepción, después un par de partidos con Limache, así que con eso se pudo dar”.

El portazo recibido en Colo Colo

Respecto a su salida del Cacique, Josué Ovalle recordó que “estuve hasta el último año juvenil, pero no pude debutar. Me dijeron que no estaba preparado para la primera de Colo Colo, quizás para algún otro equipo (…) Ahí decidí salir nomás. Esto fue en 2020. Un año antes fui campeón en la Sub 20”.

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Luego de su salida del Cacique pasó por San Antonio Unido, Deportes Melipilla, Deportes Limache y Deportes Concepción, donde pudo mostrar su mejor versión. “Llegó la oportunidad de Concepción. La tomé, la verdad, para hacer minutos. Ascendimos y fue uno de los pasos más importantes de mi carrera, la gente siempre me pide que vuelva”, afirmó.

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Para concluir, el atacante de 25 años comentó su buen nivel en México, “Se me pudo abrir el arco, lo importante acá son las estadísticas, que se miran mucho. Desde que llegué me hicieron sentir bien, me dieron la oportunidad y uno rinde gracias a la confianza”, dijo.