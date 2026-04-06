Luto en el fútbol chileno: pilar de La Roja en el Mundial de 1962 fallece a sus 89 años

Fallece leyenda de La Roja a sus 89 años.

Por: Fabián Marambio

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El Mundial organizado por Chile en 1962 es uno de los grandes recuerdos del fútbol chileno, más aún considerando que se obtuvo un histórico tercer lugar. Aquel plantel de La Roja era conformado por muchas leyendas, quienes son recordados con mucho cariño por la hazaña conseguida.

Lamentablemente, Adán Godoy, uno de los futbolistas que conformó este plantel, falleció a sus 89 años de edad. El exarquero dejó un recuerdo imborrable en Chile, pues fue el encargado de defender el arco de La Roja en aquella mítica definición por el tercer puesto contra Yugoslavia.

Leyenda de La Roja fallece a sus 89 años

La información fue entregada por el Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP) en sus canales oficiales. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Adán Godoy, ex seleccionado nacional y parte del histórico equipo que obtuvo el tercer lugar en el Mundial de 1962. Su trayectoria y legado como arquero quedarán para siempre en la memoria del fútbol chileno”, escribieron.

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Después de iniciar su carrera profesional jugando en el norte del país, en 1956 Adán Godoy dio el gran salto de su carrera al ser contratado por Colo Colo, donde debutó en el profesionalismo un año después, ingresando en lugar de Sergio Livingstone. Sin embargo, el gran legado lo dejó en Santiago Morning, equipo donde demostró un nivel que le permitió decir presente en el Mundial de 1962.

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Legado eterno el de Adán Godoy en el fútbol chileno, donde se lamenta su sensible fallecimiento. Con el adiós del arquero, de aquella nómina de Chile en 1962, solo se mantienen con vida Humberto “Chita” Cruz, Manuel Astorga, Luis Eyzaguirre y el capitán Sergio Navarro.

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