¡Colmó su paciencia!: Johnny Herrera fulmina a Nicolás Córdova con la peor de todas las críticas al DT

Por: Kevin Vejar

Si bien la Selección Chilena ya está en octavos de final del Mundial Sub 20, las críticas al combinado nacional dirigido por Nicolás Córdova son cada vez más fuertes y recurrentes, y ahora fue Johnny Herrera quien repasó sin piedad alguna al cuestionado DT, tanto por rendimiento como por su arrogancia.

Fue en su rol como panelista de Todos Somos Técnicos de TNT Sports que el exguardameta de Universidad de Chile criticó al estratega de La Rojita, acusando que ni siquiera comprende cómo es que consiguió llegar al banco chileno: "¿Cuál es el mérito que tiene Córdova para ser técnico de la selección?".

"Yo no conozco ningún técnico que no sea preparado. De los buenos que me mencionaron a mí, y los que uno podría pensar que podrían estar en la selección, no conozco ninguno que no esté preparado. Conocí técnicos que trabajaban espectacular en la semana, cursos aquí y allá, pero eso no te dice nada", lanzó el ídolo azul.

"Por currículum no puedo llevar a un técnico, me tienes que mostrar con datos concretos, con lo que hiciste para estar en la selección", profundizó Herrera, para finalmente afirmar que La Roja no está participando en el certamen gracias a Córdova, sino a su condición de anfitrión: "Él dirigió la Sub 20, y si Chile no era local del Mundial, no clasificaba".

¿Cuándo juega Chile?

Así las cosas. Mientras Nicolás Córdova continúa sumando detractores de su dirección técnica en la Selección Chilena, lo cierto es que La Roja ya está en octavos de final del Mundial Sub 20 y su rival será México, duelo programado para el próximo martes 7 de octubre desde las 16:30 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

