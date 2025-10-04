Luto en Macul: El sensible fallecimiento que sacude a Colo Colo y todo el pueblo albo

Colo Colo y todo el pueblo albo están de luto, y es que desde Croacia se confirmó que Mirko Jozic, histórico entrenador del Cacique en la obtención de la Copa Libertadores de 1991, sufrió el sensible fallecimiento de su esposa, Zorana Jozic, y fue su hija Lana quien dio a conocer esta triste noticia.

En un sentido post a través de sus redes sociales, Lana Jozic compartió una carta en homenaje a su progenitora: "Adiós mamá. Que tus pies no dejen de bailar, que tu voz siga cantando y que tus manos pinten cielos de colores en ese lugar donde todo es paz". "Abraza fuerte a mi hermano y dile que aquí seguimos amándolos con todo el corazón", agrega.

"Hagan juntos la fiesta más hermosa del cielo, porque ustedes dos saben cómo encender la vida con alegría. Viviste intensamente, amaste sin medida, y tu espíritu inquieto nunca dejó de brillar. Descansa solo un instante, mi alma traviesa, porque sé que incluso en la eternidad tú seguirás vibrando de luz y amor", cerró Lana.

Las condolencias de Colo Colo

Tras conocerse la noticia, desde el Estadio Monumental no quisieron quedarse al margen del momento que están pasando Mirko Jozic y todo su círculo, y a través de su cuenta oficial de X, le hicieron llegar su más sentido pésame mediante un comunicado que generó varios comentarios en apoyo al histórico DT.

"Acompañamos a la distancia a nuestro querido Mirko Jozic y le extendemos nuestras sinceras condolencias a su familia y amigos, por el sensible fallecimiento de su esposa Zorana Jozic", indicó Colo Colo en su escrito, alineándose con diversas personalidades del mundo albo que también empatizaron con la pérdida.

Acompañamos a la distancia a nuestro querido Mirko Jozic y le extendemos nuestras sinceras condolencias a su familia y amigos, por el sensible fallecimiento de su esposa Zorana Jozic 🕊️🥀 pic.twitter.com/eILLSqlh6d — Colo-Colo (@ColoColo) October 4, 2025

