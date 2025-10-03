"Ustedes no son expertos": Nicolás Córdova le declara la guerra a la prensa con ácido análisis

Por: Fabián Marambio

Nicolás Córdova parece haber perdido todos los créditos que tenía como entrenador de Chile Sub 20 y no ha parado de recibir críticas por el mal rendimiento del equipo. Todo esto tiene al estratega furioso, pues con ácidos comentarios le declaró la guerra a todos sus detractores.

Nicolás Córdova defiende su manera de trabajar

Todo se dio en rueda de prensa previa al partido ante Egipto, donde el DT afirmó que “es superinjusto lo que están haciendo. Efectivamente, no ganamos (...) pero de ahí a que no hay una propuesta, de ahí a que no hay trabajo, eso es porque ustedes tienen una métrica de evaluación que es distinta a la nuestra, completamente distinta, y que tampoco tienen por qué saber, porque no son expertos”.

Además, el estratega valoró su forma de trabajar y afirmó que le resbalan las críticas. “La evaluación la encuentro injusta; la acepto, pero no le doy mayor importancia, porque sé que nuestro trabajo es a largo plazo”.

Estadísticas de Córdova como DT de las juveniles

Lo cierto es que el trabajo de Nicolás Córdova con las divisiones inferiores de Chile ha estado marcado por los malos resultados. Sin tomar en consideración este Mundial Sub 20, al que La Roja no hubiera clasificado si no fuera anfitrión, el DT mantiene un nefasto 33% de rendimiento.

Cifras que parecen no poner nervioso al estratega, quien se fue con fuerza en contra de quienes critican su forma de trabajar. Ahora, tanto él como los jugadores tienen la misión de derrotar a Egipto para asegurar su clasificación a la siguiente ronda, o al menos no perder para ir como mejor tercero.

