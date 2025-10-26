Tras perder el clásico: En la U destrozan a Milad y la ANFP con palito a Colo Colo y la UC

Universidad Católica venció por 1-0 a Universidad de Chile en un partido que ya era polémico incluso desde la previa, y fue Michael Clark, mandamás de la U, quien tras la derrota no se guardó nada y disparó contra los altos mandos de la ANFP, descargo en el que incluso salieron al baile Colo Colo y la propia UC.

En un breve mano a mano con los medios, el cabecilla laico recriminó al organismo rector del fútbol chileno: "Yo le dije a Pablo Milad (presidente) y a Jorge Yunge (vicepresidente) que este partido no se debía haber jugado. A la ANFP le importa un comino la carga de los jugadores y no le gusta que a la U le vaya bien en copas internacionales".

Y por si fuera poco, acusó un criterio dispar con los archirrivales históricos del Romántico Viajero: "Yo veo que hay voluntad para programar partidos a Colo Colo por un amistoso, voluntad para reprogramar partidos a la Católica, pero cuando hay que reprogramar partidos para la U, no hay una voluntad".

Y para finalizar, Clark ironizó con la supuesta huella que hace algún tiempo Milad presumió que espera dejar de cara a los próximos ciclos en el directorio de la ANFP: "Quizá esta es otra parte del legado del señor Pablo Milad y el señor Yunge". "No hay nada que hacer con ellos", remató furioso el presidente azul.

Sin tiempo para lamentos

Más allá de la molestia que pueda existir en Universidad de Chile, lo cierto es que deberán dar vuelta la página rápidamente, pues este jueves 30 de octubre, desde las 19:00 horas, los dirigidos de Gustavo Álvarez visitarán a Lanús con la ilusión de conseguir el pase a la gran final de la Copa Sudamericana 2025.

