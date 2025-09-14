Jeannette Jara y miembros del PC reaccionan a inhabilitación de Daniel Jadue: "Hoy día esos errores se pagan"

Jeannette Jara reacciona a inhabilitación de Daniel Jadue y oficialista evita conflictos judiciales

Por: Paula Osorio

Hace unas jornadas, la campaña presidencial oficialista recibió una sorpresa luego de la decisión del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que inhabilitó la candidatura parlamentaria de Daniel Jadue (PC). Esta resolución despeja un obstáculo que podría haber generado tensiones dentro del sector, debido a las diferentes posturas frente al político que mantienen los miembros de su bancada.

En este contexto, el senador socialista Juan Luis Castro evaluó el impacto del fallo y aseguró que representa un respiro para Jeannette Jara: “La candidata Jeannette Jara había advertido al propio PC, tiempo atrás, que era inconveniente haber inscrito a una candidatura como la de Jadue, que tenía un proceso judicial, que era incierto el resultado y se ha cumplido eso”.

En sus dichos, el parlamentario no dejó pasar la oportunidad de criticar la estrategia del Partido Comunista en esta oportunidad, teniendo entre manos una posibilidad de llegar a La Moneda:

“No escuchó a su propia candidata presidencial, lo cual es un error, y hoy día esos errores se pagan con el fallo”, aseguró Juan Luis.

Además, Castro destacó que la resolución del Tricel permitirá que la campaña de Jara avance sin conflictos judiciales que distraigan al electorado: “Finalmente, le da alivio a la candidatura de Jeannette Jara en el sentido de que no va a haber una piedra en el camino que, de alguna manera, manche la campaña presidencial con hechos judiciales de un candidato que, si bien es emblemático para un sector, no es precisamente quien más ha apoyado a Jeannette Jara”.

La mirada de Jara: instituciones primero y foco en la defensa

La exministra del Trabajo también se refirió al fallo y actual candidata, subrayó la necesidad de respetar las instituciones y sus decisiones:

“Desde mi perspectiva no hay nada que yo pueda agregar porque este es un fallo que se ha emitido desde un tribunal que tiene las facultades para hacerlo”.

Inclusive, Jara recordó su consejo previo a la inhabilitación de Jadue: “Como había señalado con anterioridad, a mí me parecía mucho más aconsejable que se dedicara a su defensa”. En cuanto a la polémica mediática sobre Manuel Monsalve, el exsubsecretario del Interior acusado de delitos sexuales, la candidata enfatizó la importancia de la transparencia: “Lo relevante es que el proceso judicial ojalá avance con la máxima transparencia y rapidez”.

Sobre la reacción del Gobierno ante casos de este tipo, Jara afirmó: “Desde mi percepción, hubo bastante equilibrio”, recordando la salida del exsubsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, ante situaciones de acoso.

