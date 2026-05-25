¿VUELVE AL CONTINENTE? Equipo grande de Sudamérica iría por Felipe Loyola

Por: Gonzalo Zamora

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La temporada en el fútbol europeo llegó a su fin, donde ya se definieron a los campeones, los clasificados a copas internacionales y también a los equipos que lamentablemente perdieron la categoría y deberán luchar el próximo año por volver.

Uno de los equipos que descendió en el fútbol italiano fue el caso del Pisa FC, cuadro al cuál llegó Felipe Loyola en su primera experiencia en el viejo continente, donde pese a ser un jugador recurrente del plantel, no pudo evitar la caída de la institución.

Ahora Felipe Loyola estaría pensando en su futuro, donde podría ir a otro equipo de Europa o incluso escuhar alguna oferta desde nuestro lado del continente para así seguir en plena competencia la siguiente temporada.

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Tras el desenso del Pisa FC esta temporada, Felipe Loyola ya está planificando su futuro, donde tiene algunas ofertas bastante interesantes que podrían traerlo nuevamente a Sudamérica en un equipo grande del continente.

Ya tendría conversaciones

Este es el caso de Boca Juniors, quienes están muy interesados en los servicios del volante nacional, es más, según la prensa argentina, ya hubo contactos por parte del cuadro Xeneinxe con el jugador para consultar sobre sus condiciones.

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