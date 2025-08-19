“Si yo hubiese sido él…”: Jeannette Jara se desmarca frente a polémica candidatura parlamentaria de Jadue

Daniel Jadue (PC), quien enfrenta un proceso judicial por el Caso Farmacias Populares que podría llevarlo a prisión, llamó la atención con una polémica candidatura a diputado. Al respecto, la carta presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, entregó una tajante apreciación.

Durante su participación en el matinal Mucho Gusto de Mega, la candidata de la centroizquierda fue interrogada acerca de la incorporación de Jadue en la nómina parlamentaria de su sector, a pesar de que se encuentra formalizado por diversos delitos y permanece con arresto domiciliario total a la espera de juicio.

Frente a ese escenario, Jara marcó distancia de la decisión y envió un indirecto recado a su compañero de militancia en el Partido Comunista: que mejor se hubiera dedicado a defenderse.

“En el caso de Daniel, él está en un proceso judicial y yo espero que lo resuelva lo antes posible. Lo he dicho siempre. A mí me parece que aquí, más que hacer reclamos, como se han hecho en otro minuto, lo que él tiene que hacer es defenderse en los tribunales”, afirmó.

De todas formas, recalcó que ahora todo queda en manos de los votantes. “Mire, si yo hubiese sido él, yo me habría dedicado a defenderme en los tribunales. Pero, bueno, hay decisiones que toman algunas personas y bueno, será poh. La ciudadanía elegirá”, sentenció.

“Es lo que hay”

Butte le recalcó que, en su calidad de líder de la coalición, ella podría haber ejercido algún grado de influencia en la decisión. “Karim, él y otras personas más. Hay varias personas más que tienen distintas situaciones. En la diversidad en que se amplía esta coalición, las personas tienen derecho a postularse mientras no se pruebe que son culpables”, contestó la exministra.

“A mí me habría gustado tener una pura lista, me hubiera gustado tener puros candidatos que no tengan que estar preocupados de estar defendiéndose a la vez, pero es lo que hay. Y no voy a estar respondiendo por cada uno de ellos, porque aquí todos son adultos y yo tengo otra responsabilidad”, profundizó.

Cuando le insistieron en el cuestionamiento, Jeannette Jara resumió su respuesta en una frase: “Los partidos lo definieron y yo hubiera preferido que se dedicara a su defensa judicial”.