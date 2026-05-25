¡NO LO QUIEREN SOLTAR! Hinchas del Sevilla quieren la permanencia de Alexis Sánchez

Desde su llegada al Sevilla este año, la temporada para Alexis Sánchez no fue nada fácil, ya que tuvo que atravesar por distintas lesiones que no le permitieron jugar tanto como hubiese querido, sumado a las constantes críticas en su contra.

Pero como siempre, el Niño Maravilla terminó siendo clave en la campaña del Sevilla, quienes en las últimas jornadas de La Liga lograron salvar la categoría, pese a que tenían un calendario muy difícil por delante.

Esto demostró que Alexis Sánchez sigue estando para grandes cosas y que cuando la situación lo necesita, puede ser el héroe ante la adversidad, dejando así una huella en los corazones de los hinchas sevillanos.

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Finalmente el Sevilla consiguió salvar la categoría y permanecer en la primera división de La Liga, algo que se logró gracias al enorme aporte de Alexis Sánchez en las últimas fechas, demostrando que sigue estando para grandes cosas en el fútbol.

Ya no quieren que se vaya

Su gran entrega y compromiso con el equipo dejó encantados a los hinchas del Sevilla, quienes si bien lo criticaron en algunos momentos de la temporada, ahora están pidiendo a gritos que se quede. Tras una encuesta a los fanáticos del club, casi 3 mil fanáticos ruegan por la continuidad del chileno, contra menos de 500 mil que piden su salida, teniendo así un 86% de apoyo por parte de la parcialidad.

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