¡CONOCEN A SUS RIVALES! Los grupos de las selecciones sub-17 en sus respectivos Mundiales

Por: Gonzalo Zamora

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En el último tiempo no hemos podido celebrar muchos éxitos a nivel de selecciones en el fútbol, ya que por ejemplo la selección adulta de Chile se quedo nuevamente fuera del Mundial este año, tras una de las peores clasificatorias de su historia.

Pero a pesar de esto, este año ha sido una temporada de grandes alegrías para la categoría sub-17 de nuestras selecciones, lo cuál llena de mucha ilusión a los fanáticos por lo que pueda ser el futuro del deporte nacional.

Tanto la categoría masculina como la femenina sub-17, consiguieron clasificar a sus respectivas Copas del Mundo de forma conjunta, algo que no se veía hace mucho tiempo y que habla del gran trabajo que se viene haciendo en las series menores.

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Tras la clasificación tanto de la rama masculina como femenina a los respectivos Mundiales sub-17, nuestras selecciones ya conocieron a los rivales que enfrentarán en la fase de grupos de estas Copas del Mundo.

Los rivales a enfrentar

Por el lado masculino, nuestra selección disputará este año el Mundial de Qatar, donde quedaron emparejados en el Grupo J con Estados Unidos, Montenegro y Argelia. Mientras que la selección femenina, disputará el Mundial de Marruecos en el Grupo F junto a España, México y Australia.

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