¿Es definitivo? Tricel suspende derecho a voto de Daniel Jadue y lo deja fuera del padrón electoral

daniel jadue

Por: Paula Osorio

NOTAS DESTACADAS

Universidad de Chile espera fallo de la Conmebol

¿Decisión tomada? Desde Perú adelantan el fallo de la Conmebol y el futuro de Universidad de Chile
Gary medel por denuncia

Rompió el silencio: Gary Medel responde de manera desafiante a grave denuncia de actriz nacional
u de chile

¿La nueva casa azul? El convenio que une a Universidad de Chile con Maipú por tres temporadas
¿Por qué seguimos subvalorando lo técnico?

Columna de opinión | ¿Por qué seguimos subvalorando lo técnico? Una reflexión cultural pendiente

Colo Colo vs Universidad de Chile: horario, dónde ver y todo sobre la Supercopa de Chile 2025
Ale Valle

¡Destapó grave denuncia! Ale Valle reaccionó furia a polémicos dichos de Dra. Cordero sobre bolivianos
Jeannette Jara

“La responsabilidad es mía”: La potente autocrítica de Jeannette Jara tras desempeño en debate presidencial
El escándalo que sacude el tenis: Alcaraz y Sinner

El escándalo que sacude el tenis: Alcaraz y Sinner involucrados en un triángulo amoroso 
En medio de conmemoración por el 11 de septiembre, se dio un tenso cruce en Sin Filtros

Panelistas de izquierda y derecha tuvieron tenso cruce en Sin Filtros: “Anoche celebramos” y “Los fascistas de siempre”
Jair Bolsonaro

¡Boric lo aplaudió y Trump lo repudió! ¿Por qué condenaron al ex presidente Jair Bolsonaro?
nietas de María Elcira se descargaron con todo por demoras en la investigación

“¿En serio nos creen tan estúpidos?”: El furioso descargo de nietas de María Elcira por demoras en investigación

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) tomó una decisión que impacta directamente en la carrera política de Daniel Jadue: el organismo resolvió suspender su derecho a voto y lo excluyó del padrón electoral auditado. La medida responde a la acusación formal que enfrenta el alcalde de Recoleta por presuntos delitos de corrupción en Chile, lo que complica su candidatura a diputado por el distrito 9 en las elecciones 2025.

La resolución del Tricel deja sin efecto el fallo anterior de la Corte de Apelaciones, que había rechazado la reclamación presentada. Ahora, la situación de Jadue cambia radicalmente, pues queda temporalmente sin derecho a sufragio mientras avanza el proceso judicial en su contra.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

El Ministerio Público lo acusa desde el 7 de agosto de 2025 por fraude al fisco, cohecho, estafa y delitos concursales, con penas que podrían llegar hasta los 12 años de cárcel. El requerimiento fue impulsado por el abogado Marcelo Brunet, representante de Renovación Nacional, quien pidió que el exjefe comunal quedara fuera del padrón electoral por incumplir lo establecido en el artículo 16 de la Constitución.

El fallo del Tricel aclara que la suspensión de derechos es temporal y no significa la pérdida definitiva de su calidad de ciudadano. Además, recalca que la aceptación o rechazo de su candidatura como diputado será resuelta en otra diligencia por parte de la administración a cargo.

Te puede interesar: La Fiscalía va con todo: Conoce los años de cárcel que piden contra Daniel Jadue

NOTAS DESTACADAS

Gary medel por denuncia

Rompió el silencio: Gary Medel responde de manera desafiante a grave denuncia de actriz nacional
u de chile

¿La nueva casa azul? El convenio que une a Universidad de Chile con Maipú por tres temporadas
¿Por qué seguimos subvalorando lo técnico?

Columna de opinión | ¿Por qué seguimos subvalorando lo técnico? Una reflexión cultural pendiente

Colo Colo vs Universidad de Chile: horario, dónde ver y todo sobre la Supercopa de Chile 2025
Ale Valle

¡Destapó grave denuncia! Ale Valle reaccionó furia a polémicos dichos de Dra. Cordero sobre bolivianos
Jeannette Jara

“La responsabilidad es mía”: La potente autocrítica de Jeannette Jara tras desempeño en debate presidencial
El escándalo que sacude el tenis: Alcaraz y Sinner

El escándalo que sacude el tenis: Alcaraz y Sinner involucrados en un triángulo amoroso 
En medio de conmemoración por el 11 de septiembre, se dio un tenso cruce en Sin Filtros

Panelistas de izquierda y derecha tuvieron tenso cruce en Sin Filtros: “Anoche celebramos” y “Los fascistas de siempre”
Jair Bolsonaro

¡Boric lo aplaudió y Trump lo repudió! ¿Por qué condenaron al ex presidente Jair Bolsonaro?
nietas de María Elcira se descargaron con todo por demoras en la investigación

“¿En serio nos creen tan estúpidos?”: El furioso descargo de nietas de María Elcira por demoras en investigación
Esteban Pavez y la fecha de su retiro en Colo Colo.

¿Qué dirán los hinchas? Esteban Pavez revela la fecha de su retiro y presiona a Colo Colo
vélez busca a jugador de colo colo

No es Aquino: Vélez Sarsfield confirma un potente interés por este pilar de Colo Colo
El procedimiento médico de Alan Saldivia en Colo Colo.

Es una intervención: detallan el procedimiento al que se someterá Alan Saldivia en Colo Colo
Alejandro Tabilo se mete en semifinales de Challenger.

Sigue a paso firme: Alejandro Tabilo lucha, gana y se mete en semis del Challenger de Guangzhou
Gustavo Álvarez U de Chile.

Problemas para Álvarez: figura de U de Chile entra a pabellón y será baja en Supercopa y Sudamericana
Franco Parisi interpeló a Kaiser sobre su dieta parlamentaria

“No soy una persona millonaria”: Parisi complicó a Kaiser con directa pregunta sobre su dieta parlamentaria
Nicole Block

"Me da vergüenza, me da asco": Nicole Block acusó episodio de abuso sexual por parte de exjugador de La Roja
Fernando Ortiz sigue trabajando en Colo Colo

¡Pensando en 2026! Fernando Ortiz tiene en la mira al primer posible refuerzo de Colo Colo
José Antonio Neme

La tajante advertencia de Neme tras descargo de Jara por Caso Bots: “Está todo relacionado”
Cambia la sede de la final de la Copa Sudamericana.

¡Se cambian los pasajes! La final de la Copa Sudamericana cambia de sede