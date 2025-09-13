¿Es definitivo? Tricel suspende derecho a voto de Daniel Jadue y lo deja fuera del padrón electoral

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) tomó una decisión que impacta directamente en la carrera política de Daniel Jadue: el organismo resolvió suspender su derecho a voto y lo excluyó del padrón electoral auditado. La medida responde a la acusación formal que enfrenta el alcalde de Recoleta por presuntos delitos de corrupción en Chile, lo que complica su candidatura a diputado por el distrito 9 en las elecciones 2025.

La resolución del Tricel deja sin efecto el fallo anterior de la Corte de Apelaciones, que había rechazado la reclamación presentada. Ahora, la situación de Jadue cambia radicalmente, pues queda temporalmente sin derecho a sufragio mientras avanza el proceso judicial en su contra.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

El Ministerio Público lo acusa desde el 7 de agosto de 2025 por fraude al fisco, cohecho, estafa y delitos concursales, con penas que podrían llegar hasta los 12 años de cárcel. El requerimiento fue impulsado por el abogado Marcelo Brunet, representante de Renovación Nacional, quien pidió que el exjefe comunal quedara fuera del padrón electoral por incumplir lo establecido en el artículo 16 de la Constitución.

El fallo del Tricel aclara que la suspensión de derechos es temporal y no significa la pérdida definitiva de su calidad de ciudadano. Además, recalca que la aceptación o rechazo de su candidatura como diputado será resuelta en otra diligencia por parte de la administración a cargo.

Te puede interesar: La Fiscalía va con todo: Conoce los años de cárcel que piden contra Daniel Jadue