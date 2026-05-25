¡NO QUIEREN QUE SE VAYA! Universidad de Chile avanza en renovación de figura del equipo

Universidad de Chile no está pasando por el mejor momento de la temporada, donde vienen de caer por la cuenta mínima ante Cobresal en condición de visitante, tras un impresionante tiro libre de Steffan Pino que dejó sin opciones a Gabriel Castellón.

Para la fecha del pasado fin de semana en el Campeonato Nacional, el romántico viajero debía enfrentar a O'Higgins, quienes esta semana disputan un encuentro vital para clasificar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana, por lo que su partido debió ser reprogramado.

En definitiva y tras las reprogramaciones, Universidad de Chile se medirá en condición de local ante O'higgins por la fecha 12 del Campeonato Nacional el próximo jueves 18 de junio desde las 20:00 horas, como partido pendiente.

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El Campeonato Nacional está llegando al fin de la primera rueda, por lo que los equipos ya se están preparando para el próximo mercado de fichajes. Pero además de esto, algunos equipos están negociando la permanencia de algunas de sus figuras.

Buscan extender su vínculo

Uno de estos es el caso de Universidad de Chile con Maximiliano Guerrero, con quien habrían avanzadas negociaciones para su permanencia en el equipo. A falta de la firma del jugador, su renovación sería por dos temporadas más y con miras a una posible salida al extranjero.

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