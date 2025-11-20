¿Jara o Kast?: Partido de la Gente y Franco Parisi anuncian su postura para segunda vuelta presidencial

De cara a la segunda vuelta que se llevará a cabo en diciembre entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, fue a través de un comunicado firmado por sus 14 diputados y diputadas electas que el Partido de la Gente, liderado por Franco Parisi, confirmó su postura para el balotaje donde el voto de sus simpatizantes será más que clave.

"Frente al escenario de segunda vuelta presidencial y considerando el histórico respaldo que recibió en las urnas nuestro candidato Franco Parisi y nuestro proyecto político en todo Chile, reafirmamos que el PDG es, y seguirá siendo, un movimiento independiente de los extremos políticos, nacido desde y para la gente", arranca el mensaje.

"No somos parte de la clase política tradicional, somos la fuerza 'outsider' que se levanta desde los dolores y anhelos de la gente común. Nuestro compromiso es con la clase media que sostiene este país, con los trabajadores, con los emprendedores, con quienes han sido excluidos por décadas de las decisiones que definen su propio destino", profundiza tajante.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Tras ello, notificaron que no prestarán su apoyo a ninguno de los dos aspirantes a La Moneda: "Por ello, y como ha sido desde el primer día, la definición de nuestra postura para esta segunda vuelta no será tomada en oficinas cerradas ni en negociaciones entre cuatro paredes. Será nuestra familia PDG quien manifestará su postura".

"Es clave recalcar que estas votaciones serán una radiografía democrática de nuestro partido y que nadie es dueño de los votos más que la misma gente, pero nosotros como bancada electa y representantes de nuestro PDG respetaremos íntegramente la decisión que emane de esa consulta, porque creemos en una política donde la voz de las personas está por encima de cualquier cálculo o presión partidaria", concluye el escrito.

Parisi celebra decisión de sus diputados

Como era de esperarse, Franco Parisi se sumó al comunicado de los representantes de su partido, celebrando la decisión de no respaldar a ningún candidato en segunda vuelta: "¡Esta sí es bancada! Grandes los diputados del Partido de la Gente". "Ha nacido un verdadero centro político que defenderá con todo a la clase media", publicó en su cuenta de Instagram.

Te puede interesar: "¿Cuál es su mérito?": Hermano de Franco Parisi arremete contra Kast y sincera apoyo a Jara