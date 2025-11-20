Operación segunda vuelta: Jeannette Jara suma fichajes y adopta propuestas de excandidatos para su programa

Jeannette Jara suma fichajes y adopta propuestas de excandidatos para su programa

Por: Kevin Vejar

De cara a la segunda vuelta presidencial, Jeannette Jara continúa en busca de la mejor estrategia para lo que será el mano a mano con José Antonio Kast en diciembre, y es que ahora la abanderada del oficialismo sumó refuerzos a su equipo e incluso decidió adoptar algunas propuestas de los candidatos que quedaron en el camino este 2025.

Así es, si bien se alzó como la más votada en el primer balotaje, no es un secreto que los resultados estuvieron por debajo de las expectativas en el comando de la candidata del pacto Unidad por Chile, por lo que las últimas semanas de este proceso electoral serán cruciales para sumar más simpatizantes en las urnas.

En ese contexto, recientemente se anunció la llegada de Gonzalo Winter, diputado del Frente Amplio que pasará a formar parte del equipo de voluntarios de Jara, y también se confirmó el arribo de Carlos Ominami, exministro de Economía del gobierno de Patricio Aylwin que se integraría precisamente a su equipo económico.

Gonzalo Winter y Carlos Ominami se suman al equipo de Jeannette Jara.

Suma ideas de excandidatos a su campaña

Además de las caras nuevas, lo que más llamó la atención fue que Jeannette Jara confirmó que para esta segunda vuelta modificará su propuesta sumando algunas ideas de sus adversarios que ya no están en la carrera presidencial, donde destacan la devolución del IVA a los medicamentos, un plan oncológico, pie cero para la vivienda y esquinas deportivas, plan que tituló como Sumando Cambia Chile.

"Para eso quiero anunciar que los cambios concretos que estamos proponiendo y que se incorporan, recogen propuestas de los candidatos Evelyn Matthei, Marco Enríquez-Ominami y Franco Parisi por ejemplo, en temas de seguridad pública donde el Estado debe actuar con las mejores tecnologías disponibles", indicó la candidata oficialista.

