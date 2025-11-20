“¿Cuál es su mérito?”: Hermano de Franco Parisi arremete contra Kast y sincera apoyo a Jara

Hermano de Franco Parisi arremete contra Kast y sincera apoyo a Jara

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Exministro de Justicia criticó propuesta de Kast sobre expulsión masiva de inmigrantes

“¿Dónde los va a llevar?”: Exministro de Justicia criticó propuesta de Kast sobre expulsión masiva de inmigrantes
¿Jara o Kast?: Partido de la Gente y Franco Parisi anuncian su postura para segunda vuelta presidencial

¿Jara o Kast?: Partido de la Gente y Franco Parisi anuncian su postura para segunda vuelta presidencial
Senado aprueba prohibición en todos los niveles escolares

¡No más celulares en las aulas! Senado aprueba prohibición en todos los niveles escolares
Las figuras del fútbol chileno que Colo Colo quiere para 2026

¿Los conseguirán? Las prioridades de Colo Colo para traer como refuerzos

¡Golpe al mercado! Colo Colo va por el fichaje de un campeón del fútbol chileno
Jeannette Jara suma fichajes y adopta propuestas de excandidatos para su programa

Operación segunda vuelta: Jeannette Jara suma fichajes y adopta propuestas de excandidatos para su programa
El candidato de la U para reemplazar a Gustavo Álvarez

¡Preocupación azul! Gustavo Álvarez sería la principal opción de selección sudamericana

¿Sigue en el cacique? Colo Colo toma una decisión sobre la continuidad de Fernando Ortiz
Revelan causa de muerte de turistas tras tragedia en Torres del Paine

Contraloría inició investigación: Revelan causa de muerte de turistas tras tragedia en Torres del Paine

¡El único culpable! Revelan la razón por la que Manuel Pellegrini no llegaría a La Roja

Tras la primera vuelta presidencial, todas las miradas apuntaron a Franco Parisi, quien sorprendió al obtener casi un 20% de apoyo. Su desempeño lo dejó pisándole los talones a José Antonio Kast, con un 24%, y a Jeannette Jara, que estuvo a un paso de llegar al 27%

Ante un panorama tan ajustado, los sufragios del economista se vuelven clave para la segunda vuelta. Consciente de ello, la abanderada del oficialismo ha enfatizado que integrará al menos parte del plan de Parisi en su propio programa y que ya confirmó su asistencia al popular espacio Bad Boys.

Últimamente, se ha manifestado una mayor alineación entre Parisi y Jara, lo que deja abierta la opción de un apoyo formal en segunda vuelta. Pese a ello, el economista expresó que "yo ayudaría a cualquiera de los dos, pero estoy muy sentido".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional 

¿Qué dijo el hermano de Parisi?

A diferencia del ex aspirante a La Moneda, su hermano Antonino Parisi ya zanjó su postura para el balotaje. Desde Europa, el también economista y académico analizó el escenario político chileno y dejó en claro a quien respaldará.

"No soy comunista ni nada, pero probablemente un gobierno de izquierda defienda mejor a los ciudadanos", afirmó, en alusión a la amenaza de la tecnología para el desempleo. "En la derecha veo un nivel de avaricia, de corrupción...", agregó, según recogió Biobío. 

Por otro lado, respecto a la oposición, Antonio Parisi sentenció que "ellos no han ganado en 100 años una elección, considerando que Sebastián Piñera era más bien de la DC".

Al final, dejó caer una dura crítica contra José Antonio Kast. "El currículum de Kast es cero, si tú le pides un currículum a Kast sería una hoja en blanco, y no solo que esté incapacitado, sino que no tiene méritos. ¿Cuál es su mérito?", criticó.

NOTAS DESTACADAS

Exministro de Justicia criticó propuesta de Kast sobre expulsión masiva de inmigrantes

“¿Dónde los va a llevar?”: Exministro de Justicia criticó propuesta de Kast sobre expulsión masiva de inmigrantes
¿Jara o Kast?: Partido de la Gente y Franco Parisi anuncian su postura para segunda vuelta presidencial

¿Jara o Kast?: Partido de la Gente y Franco Parisi anuncian su postura para segunda vuelta presidencial
Senado aprueba prohibición en todos los niveles escolares

¡No más celulares en las aulas! Senado aprueba prohibición en todos los niveles escolares
Las figuras del fútbol chileno que Colo Colo quiere para 2026

¿Los conseguirán? Las prioridades de Colo Colo para traer como refuerzos

¡Golpe al mercado! Colo Colo va por el fichaje de un campeón del fútbol chileno
Jeannette Jara suma fichajes y adopta propuestas de excandidatos para su programa

Operación segunda vuelta: Jeannette Jara suma fichajes y adopta propuestas de excandidatos para su programa
El candidato de la U para reemplazar a Gustavo Álvarez

¡Preocupación azul! Gustavo Álvarez sería la principal opción de selección sudamericana

¿Sigue en el cacique? Colo Colo toma una decisión sobre la continuidad de Fernando Ortiz
Revelan causa de muerte de turistas tras tragedia en Torres del Paine

Contraloría inició investigación: Revelan causa de muerte de turistas tras tragedia en Torres del Paine

¡El único culpable! Revelan la razón por la que Manuel Pellegrini no llegaría a La Roja
Vuelco en Caso María Elcira: Destapan video de garzón que nunca declaró

Vuelco en Caso María Elcira: Destapan video de garzón que nunca declaró y que contradice informes oficiales
Sobreviviente confiesa grave error que terminó con tragedia en Torres del Paine

Sobreviviente confiesa grave error que terminó con tragedia en Torres del Paine: "Íbamos a morir todos"

¡Llaves definidas! Así quedó la conformación del repechaje para el Mundial 2026
Hombre abusó sexualmente de un perro en Coronel y terminó detenido

¡Horrible hecho quedó grabado! Hombre abusó sexualmente de un perro en Coronel y terminó detenido
Iván Zamorano aviva la polémica con Pavez.

"Reflejo del dolor...": Iván Zamorano aviva la polémica con Esteban Pavez y sus halagos a la UC
Chile y su nuevo Ranking FIFA.

¿Inicia el repunte? Chile termina el mes con este nuevo y positivo Ranking FIFA
ANFP sentencia descenso de Melipilla.

Equipo del fútbol chileno desciende tras dura sanción de la ANFP: le quitaron 36 puntos
Hijo de Horacio de la Peña rompe récord.

Representa a Chile: hijo de Horacio de la Peña hace historia con este inédito récord en el tenis
Colo Colo venta Alan Saldivia.

Ganarían 2 millones de dólares: la jugosa venta que esperan concretar en Colo Colo
Cristóbal Campos hace añicos a Michael Clark.

Cristóbal Campos se refiere a la crisis de U de Chile y fulmina a Michael Clark: “el payaso que…”