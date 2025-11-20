“¿Cuál es su mérito?”: Hermano de Franco Parisi arremete contra Kast y sincera apoyo a Jara

Tras la primera vuelta presidencial, todas las miradas apuntaron a Franco Parisi, quien sorprendió al obtener casi un 20% de apoyo. Su desempeño lo dejó pisándole los talones a José Antonio Kast, con un 24%, y a Jeannette Jara, que estuvo a un paso de llegar al 27%

Ante un panorama tan ajustado, los sufragios del economista se vuelven clave para la segunda vuelta. Consciente de ello, la abanderada del oficialismo ha enfatizado que integrará al menos parte del plan de Parisi en su propio programa y que ya confirmó su asistencia al popular espacio Bad Boys.

Últimamente, se ha manifestado una mayor alineación entre Parisi y Jara, lo que deja abierta la opción de un apoyo formal en segunda vuelta. Pese a ello, el economista expresó que "yo ayudaría a cualquiera de los dos, pero estoy muy sentido".

¿Qué dijo el hermano de Parisi?

A diferencia del ex aspirante a La Moneda, su hermano Antonino Parisi ya zanjó su postura para el balotaje. Desde Europa, el también economista y académico analizó el escenario político chileno y dejó en claro a quien respaldará.

"No soy comunista ni nada, pero probablemente un gobierno de izquierda defienda mejor a los ciudadanos", afirmó, en alusión a la amenaza de la tecnología para el desempleo. "En la derecha veo un nivel de avaricia, de corrupción...", agregó, según recogió Biobío.

Por otro lado, respecto a la oposición, Antonio Parisi sentenció que "ellos no han ganado en 100 años una elección, considerando que Sebastián Piñera era más bien de la DC".

Al final, dejó caer una dura crítica contra José Antonio Kast. "El currículum de Kast es cero, si tú le pides un currículum a Kast sería una hoja en blanco, y no solo que esté incapacitado, sino que no tiene méritos. ¿Cuál es su mérito?", criticó.