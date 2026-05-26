Una comuna de Santiago se ofrece para albergar futuro estadio de la U: "Cuentan con un aliado"

Universidad de Chile cumplió 99 años, el Centenario está a la vuelta de la esquina y los hinchas se preguntan qué pasa con la construcción de su anhelado estadio, y justo en vísperas del aniversario de la U, una comuna de Santiago derechamente se ofreció a albergar el futuro recinto del 'Romántico Viajero'.

Así es, si bien ya son innumerables las ocasiones en que se dio por hecho el inminente anuncio de la casa propia para el 'Bulla', el primer paso para llegar a esta construcción es definir el sitio, y en las últimas horas se desató la ilusión de más de un fanático azul gracias a las palabras de Jonathan Opazo, alcalde de Lampa.

"Si la U de Chile quiere impulsar un proyecto serio y responsable como la construcción de su estadio, en Lampa cuentan con un aliado", expresó sin titubeos en conversación con ADN Deportes, y es que a su criterio, que el reducto laico tenga lugar en la mencionada comuna sería favorable para ambas partes.

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Tras la negativa del alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, y el eterno rechazo de otras zonas de la capital, el alcalde de Lampa, Jonathan Opazo, sorprendió a todos al declarar que su comuna está totalmente dispuesta a recibir el mega proyecto azul.

Las razones de la comuna para… pic.twitter.com/bKSbcZQ0Cq May 26, 2026

Alcalde ve el estadio de la U como una oportunidad para Lampa

"El desarrollo de la comuna requiere de la inversión pública y privada. Por eso es que creemos que este proyecto de gran envergadura es beneficioso para nuestra comuna de Lampa", profundizó el alcalde Opazo, casi como una candidatura pública para que Universidad de Chile medite la opción para levantar su estadio.

"Lampa es una comuna extensa de 452 kilómetros cuadrados, creemos que existen muchas posibilidades de poder emplazar un proyecto de esta envergadura que permita el desarrollo de empleo para nuestra comuna, generar nuevos espacios deportivos y además nuevas inversiones que potencien el desarrollo de nuestro territorio", sentenció.

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