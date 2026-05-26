¿Llega o no?: Revelan panorama de Carlos Palacios para duelo de Boca Juniors ante la UC

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Por: Kevin Vejar

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Este jueves desde las 20:30 horas, Boca Juniors y Universidad Católica disputarán una verdadera "final" por la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, y justo en la antesala del crucial encuentro, salió a la luz la situación médica de Carlos Palacios, quien ya calienta su regreso a las canchas.

Como bien es sabido, el ex Colo Colo y Unión Española tuvo que ser intervenido quirúrgicamente a principios de temporada por una sinovitis en su rodilla derecha, quedando al margen del cuadro xeneize bajo una extensa recuperación que por fin terminó, por lo que ahora debe recuperar el ritmo de competencia.

Sin embargo, lo que nadie se esperaba ha sido la rápida evolución que ha presentado, y es que según indicó TyC Sports desde el otro lado de la cordillera, el volante ofensivo trabajó a la par de sus compañeros en los entrenamientos previos al mano a mano con la UC: "Formó parte de la práctica de fútbol de este lunes".

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Pero eso no es todo, pues el citado portal informativo fue más allá y aseguró que la 'Joya' ha dejado buenas sensaciones en el cuerpo técnico liderado por Claudio Úbeda, quien vería con buenos ojos incluir al chileno entre los citados para el compromiso en La Bombonera: "Tiene muchas chances de formar parte de la nómina".

La racha de Carlos Palacios frente a la UC

De esta manera, Carlos Palacios tendría la oportunidad de ayudar a Boca Juniors en su lucha por el cupo a la ronda de los 16 mejores de la Copa Libertadores, y de paso, podría extender su positivo registro frente a Universidad Católica, club contra el que durante su estadía en Colo Colo jamás supo de derrotas.

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