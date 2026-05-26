Tras golpe en el Clásico: Figura de la UC se opera de urgencia y será baja ante Boca Juniors

Figura de la UC se opera de urgencia y será baja ante Boca Juniors

Por: Kevin Vejar

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Continúan los consecuencias de la dura derrota por 2-1 frente a Colo Colo en el Claro Arena, y es que de cara al crucial encuentro ante Boca Juniors por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, se confirmó que un jugador de la UC no estará disponible tras ser operado de urgencia.

Si caer en casa a manos del Cacique no era suficiente para la 'Franja', ahora se sumó otro dolor de cabeza para el técnico Daniel Garnero, que no podrá contar con uno de sus dirigidos cuando más lo necesitaba, considerando la evidente situación médica de Fernando Zampedri y su fractura nasal, que lo tiene jugando con máscara.

Se trata de Juan Francisco Rossel, atacante que durante el duelo contra los albos recibió un duro golpe en uno de sus ojos por parte de Arturo Vidal, el cual no solo le significó abandonar el partido, sino que también lo obligó a someterse a esta intervención quirúrgica de forma inmediata, que resultó exitosa.

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Rossel sufrió un golpe ante Colo Colo y tuvo que ser operado del ojo.

Así lo informó en su cuenta personal de X el periodista Marco Escobar de DSports, mismo medio que ratificó que el ofensivo de 21 años no será alienable en la visita de Universidad Católica a La Bombonera, donde cruzados y xeneizes definirán quién avanzará a los octavos de final del certamen continental.

¿Cuánto tiempo será baja Rossel en la UC?

De esta manera, la UC pierde a Juan Francisco Rossel cuando parecía ser el indicado para alternar con Fernando Zampedri en este tramo de la temporada, y es que no solo se perderá el compromiso contra Boca, sino que también se estima una recuperación que lo tendrá entre 2 y 4 semanas fuera de las canchas.

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