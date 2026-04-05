Familia de funcionaria herida en colegio de Calama dio nuevos detalles de su estado de salud: ¿Cómo se encuentra?

La familia de una de las víctimas de gravedad involucradas en el lamentable hecho que dejó una inspectora fallecida en el Instituto Obispo Lezaeta de Calama, actualizó su estado de salud.

Se trata de Haydée Moya, la otra inspectora involucrada, quien resultó con heridas que la tuvieron por más de una semana luchando por su vida en el Hospital del Cobre.

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Según informó 24 Horas, desde el entorno íntimo de Moya confirmaron que la mujer "se mantiene en estado delicado, bajo atención médica y en constante evaluación".

Fuera de Riesgo Vital

Afortunadamente, Haydée "se encuentra fuera de riesgo vital", revelaron desde la familia en un comunicado dirigido a la opinión pública.

"Solicitamos respeto y comprensión en este difícil momento, resguardando la privacidad de nuestra familia", pidieron al mismo tiempo que aseguraron que "estaremos informando cualquier actualización".

Llamado de Atención

Finalmente, la familia de la funcionaria no dejó pasar la oportunidad para hacer énfasis en la necesidad de dar garantías de seguridad a la comunidad educativa.

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"Es un llamado de atención urgente para garantizar condiciones de seguridad que permitan que quienes trabajan en educación puedan ejercer su labor con al cereza de que saldrán a educar y regresarán a sus hogares sanos y salvos", cerraron.