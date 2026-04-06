Hombre intentó evitar secuestro de su hijo en Tomé y tuvo terrible destino: Banda ligada al narcotráfico entró a su casa

Mientras trataba de impedir que su hijo de seis años fuera secuestrado por una banda armada, un hombre fue brutalmente asesinado en el antejardín de su casa en la comuna de Tomé, región del Biobío.

Según lo informado por ADN Radio, todo ocurrió en una casa ubicada en avenida Coliumo, donde la víctima de 42 años se encontraba durmiendo junto a su esposa y sus dos hijos durante la madrugada de este lunes. De pronto, cuatro sujetos que cambiarían para siempre a la familia entraron en el domicilio.

Más tarde, surgió un posible móvil que vincularía al hijo mayor del hombre con el brutal ataque. De acuerdo con las primeras diligencias, el joven de 20 años —quien ya no residía en la vivienda— tendría una deuda con la peligrosa banda que estaría conectada al narcotráfico.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Padre enfrentó a peligroso grupo

A modo de “represalia” y presión, los sujetos buscaron llevarse al hermanito de seis años y a la madre del “deudor”, sin embargo, el padre se interpuso en su macabro objetivo. Con toda la intención de defender a su familia, la víctima pidió tomar el lugar del pequeño.

La escena se volvió dramática en cuestión de segundos. Al salir hasta el antejardín de su casa, el hombre terminó envuelto en un violento forcejeo. Fue allí donde recibió una ráfaga de disparos que no le dejó posibilidad de sobrevivir.

Según los antecedentes iniciales, Jaime Avilez Pinto —identidad de la víctima— recibió 11 balazos mientras intentaba frenar el ataque, perdiendo la vida a escasos metros de su casa y ante la mirada de sus seres queridos.

De acuerdo con el citado medio, no hubo rastro inmediato de los autores. Tras concretar el ataque, los responsables huyeron del lugar y, hasta el cierre de las diligencias, se mantienen prófugos de la justicia.

Ahora la investigación avanza bajo la conducción de la Policía de Investigaciones de Chile, que trabaja para descifrar cómo se ejecutó el crimen, seguir los pasos de los involucrados y establecer si existió una preparación previa antes de irrumpir en la vivienda. Eso sí, mientras las diligencias continúan, las próximas horas podrían ser decisivas para esclarecer el caso en Tomé.

Te puede interesar: Fue buscando el amor y casi terminó secuestrado: El millonario robo que sufrió fiscal (s) de Tomé tras asistir a una cita