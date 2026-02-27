Fue buscando el amor y casi terminó secuestrado: El millonario robo que sufrió fiscal (s) de Tomé tras asistir a una cita

Lo que debería haber sido una noche en busca del romance, terminó siendo un verdadero episodio de pesadilla para el fiscal subrogante de Tomé, Freddy Benítez. Y todo luego de que la autoridad concretara una cita a través de una aplicación, que más tarde se convirtió en un intento de secuestro en la región del Biobío.

Según informó T13, el violento episodio ocurrió durante la madrugada del pasado sábado 7 de febrero, cuando Benítez se reunió con una mujer que había conocido a través de una app de citas en Concepción.

Sin embargo, la mujer no llegó sola. En un vehículo y junto a otras dos personas, la implicada se reunió con el funcionario público y, sin desvíos aparentes, emprendieron rumbo hacia la zona de Olas de San Pedro de la Paz.

De acuerdo con el citado medio, el susto mayor lo sufrió en pleno recorrido, cuando el fiscal —de 42 años— fue amenazado y atacado con un arma blanca. Y no solo eso, pues también le habrían sustraído su teléfono.

Bajo presión, la víctima fue forzada a concretar dos transferencias que elevaron el botín a $1.120.000. Eso sí, la situación dio un giro cuando, aprovechando un instante de descuido de los autores, el fiscal Benítez logró escapar y llegar por sus propios medios hasta un cuartel policial, donde finalmente denunció lo ocurrido.

¿El cargo de la víctima jugó algún papel?

La causa que afectó al fiscal subrogante de Tomé ya está en manos del Ministerio Público del Biobío. De acuerdo con antecedentes recabados por mencionado portal, el caso derivó en la formalización de cuatro adultos por el delito de robo con retención de persona, todos los cuales permanecen tras las rejas mientras se desarrolla la investigación.

Por el momento, las diligencias apuntan a un ataque sin relación alguna con el cargo que ejerce la víctima en la Fiscalía. Según se indicó, Benítez volvió a desempeñar sus labores de manera habitual y no se abrió ningún procedimiento administrativo a raíz de este episodio.

