Fue buscando el amor y casi terminó secuestrado: El millonario robo que sufrió fiscal (s) de Tomé tras asistir a una cita

Fue buscando el amor y casi terminó secuestrado: El millonario robo que sufrió fiscal (s) de Tomé tras asistir a una cita

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Figura de Colo Colo es baja ante O'Higgins y podría perderse el Superclásico contra la U

¡Nuevo golpe a las arcas! Colo Colo recibe sanción económica en la previa del Superclásico

¡Por actos racistas! Hincha de O'Higgins deberá continuar en Brasil tras ser arrestado

¿Quiénes avanzarán? Listas las parejas para los octavos de final de la Champions League
“Ese es su legado”: Evelyn Matthei prende la polémica y apunta sin filtro a Boric tras nuevas cifras del INE

“Ese es su legado”: Evelyn Matthei prende la polémica y apunta sin filtro a Boric tras nuevas cifras del INE
“¿Me pueden juzgar por eso?”: El feroz descargo de periodista Laura Landaeta tras delicada revelación sobre Caso Spiniak

“¿Me pueden juzgar por eso?”: El feroz descargo de periodista Laura Landaeta tras delicada revelación sobre Caso Spiniak
VIDEO | ¿Entrenamiento presidencial? El video de Kast que marca el inicio de su nueva etapa en el Gobierno

VIDEO | ¿Entrenamiento presidencial? El video de Kast que marca el inicio de su nueva etapa en el Gobierno

¡Potenciando la raza! Los chilenos-suizos que podrían jugar por La Roja
DT candidato en Universidad de Chile muy cerca de partir al fútbol brasileño

VIDEO | ¡Afinando los últimos detalles! Los cambios que prepara Universidad de Chile para el Superclásico
A 16 años del 27F: La madrugada que cambió para siempre la vida en Chile

A 16 años del 27F: La madrugada que cambió para siempre la vida en Chile

VIDEO | ¡Se rinde ante el Ingeniero! Los elogios de Matías Almeyda a Manuel Pellegrini en España

Lo que debería haber sido una noche en busca del romance, terminó siendo un verdadero episodio de pesadilla para el fiscal subrogante de Tomé, Freddy Benítez. Y todo luego de que la autoridad concretara una cita a través de una aplicación, que más tarde se convirtió en un intento de secuestro en la región del Biobío.

Según informó T13, el violento episodio ocurrió durante la madrugada del pasado sábado 7 de febrero, cuando Benítez se reunió con una mujer que había conocido a través de una app de citas en Concepción

Sin embargo, la mujer no llegó sola. En un vehículo y junto a otras dos personas, la implicada se reunió con el funcionario público y, sin desvíos aparentes, emprendieron rumbo hacia la zona de Olas de San Pedro de la Paz.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

De acuerdo con el citado medio, el susto mayor lo sufrió en pleno recorrido, cuando el fiscal —de 42 años— fue amenazado y atacado con un arma blanca. Y no solo eso, pues también le habrían sustraído su teléfono.

Bajo presión, la víctima fue forzada a concretar dos transferencias que elevaron el botín a $1.120.000. Eso sí, la situación dio un giro cuando, aprovechando un instante de descuido de los autores, el fiscal Benítez logró escapar y llegar por sus propios medios hasta un cuartel policial, donde finalmente denunció lo ocurrido.

¿El cargo de la víctima jugó algún papel?

La causa que afectó al fiscal subrogante de Tomé ya está en manos del Ministerio Público del Biobío. De acuerdo con antecedentes recabados por mencionado portal, el caso derivó en la formalización de cuatro adultos por el delito de robo con retención de persona, todos los cuales permanecen tras las rejas mientras se desarrolla la investigación.

Por el momento, las diligencias apuntan a un ataque sin relación alguna con el cargo que ejerce la víctima en la Fiscalía. Según se indicó, Benítez volvió a desempeñar sus labores de manera habitual y no se abrió ningún procedimiento administrativo a raíz de este episodio.

Te puede interesar: ¿Quién era Álex Araya Castillo, el actor que murió tras una cita de Tinder en Colombia?

NOTAS DESTACADAS

Figura de Colo Colo es baja ante O'Higgins y podría perderse el Superclásico contra la U

¡Nuevo golpe a las arcas! Colo Colo recibe sanción económica en la previa del Superclásico

¡Por actos racistas! Hincha de O'Higgins deberá continuar en Brasil tras ser arrestado

¿Quiénes avanzarán? Listas las parejas para los octavos de final de la Champions League
“Ese es su legado”: Evelyn Matthei prende la polémica y apunta sin filtro a Boric tras nuevas cifras del INE

“Ese es su legado”: Evelyn Matthei prende la polémica y apunta sin filtro a Boric tras nuevas cifras del INE
“¿Me pueden juzgar por eso?”: El feroz descargo de periodista Laura Landaeta tras delicada revelación sobre Caso Spiniak

“¿Me pueden juzgar por eso?”: El feroz descargo de periodista Laura Landaeta tras delicada revelación sobre Caso Spiniak
VIDEO | ¿Entrenamiento presidencial? El video de Kast que marca el inicio de su nueva etapa en el Gobierno

VIDEO | ¿Entrenamiento presidencial? El video de Kast que marca el inicio de su nueva etapa en el Gobierno

¡Potenciando la raza! Los chilenos-suizos que podrían jugar por La Roja
DT candidato en Universidad de Chile muy cerca de partir al fútbol brasileño

VIDEO | ¡Afinando los últimos detalles! Los cambios que prepara Universidad de Chile para el Superclásico
A 16 años del 27F: La madrugada que cambió para siempre la vida en Chile

A 16 años del 27F: La madrugada que cambió para siempre la vida en Chile

VIDEO | ¡Se rinde ante el Ingeniero! Los elogios de Matías Almeyda a Manuel Pellegrini en España
Impacto en Coronel: Cae sujeto acusado de cazar adultas mayores para robar y atacar sexualmente

Impacto en Coronel: Cae sujeto acusado de cazar adultas mayores para robar y atacar sexualmente
¿Hay sorpresas?: La formación de Colo Colo para el Superclásico 199 contra la U

¿Hay sorpresas?: La formación de Colo Colo para el Superclásico 199 contra la U
Midtjylland de Darío Osorio y el Betis de Pellegrini ya tienen rival en octavos de Europa League

¡Atención Chile!: Midtjylland de Darío Osorio y el Betis de Pellegrini ya tienen rival en octavos de Europa League
El increíble ranking que obtendrá Alejandro Tabilo si vence a Sebastián Báez en el Chile Open

¿Lo conseguirá?: El increíble ranking que obtendrá Alejandro Tabilo si vence a Sebastián Báez en el Chile Open
¡Calienta el Superclásico!: Johnny Herrera se lanza contra Fernando de Paul para defender a Castellón en la U

¡Calienta el Superclásico!: Johnny Herrera se lanza contra Fernando de Paul para destacar a Castellón en la U
O'Higgins ya tiene rival para la fase 3 de la Copa Libertadores 2026

¡Por la fase de grupos!: O'Higgins ya tiene rival para la fase 3 de la Copa Libertadores 2026
Daniel Jadue ante la justicia: Revisarán sus cautelares tras prolongado encierro por caso “Farmacias Populares”

Daniel Jadue ante la justicia: Revisarán sus cautelares tras prolongado encierro por caso “Farmacias Populares”
¡Finalmente lo capturaron! Sujeto acusado de abuso sexual contra una menor se mantuvo oculto dos años gracias a su familia

¡Finalmente lo capturaron! Sujeto acusado de abuso sexual contra una menor se mantuvo oculto dos años gracias a su familia
La Liga de Primera se podrá ver por Canal 13.

¡Sorpresa total! Criticado jugador de Universidad de Chile puede ser titular en Superclásico
¡Junto a la pequeña Violeta! El tierno dibujo que emocionó al presidente Boric y conmovió a sus seguidores

¡Junto a la pequeña Violeta! El tierno dibujo que emocionó al presidente Boric y conmovió a sus seguidores