Hinchas de Colo Colo explotan contra Cristián Zavala en derrota ante Coquimbo Unido: "Jugador de equipo chico"

Hinchas de Colo Colo estallan contra Cristián Zavala

Por: Kevin Vejar

Coquimbo Unido continúa imparable y su víctima en esta jornada fue nada más y nada menos que Colo Colo, duelo que estuvo marcado por el reencuentro de Cristián Zavala con su exequipo, y mientras el atacante se lucía como una de las figuras del partido, los hinchas albos hicieron explotar las redes contra el hoy jugador 'pirata'.

Efectivamente, el cuadro dirigido por Esteban González no destiñó en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso y, con gol de Bruno Cabrera (52'), derrotó por 1-0 al Cacique, afianzándose más que nunca como líder absoluto del Campeonato Nacional, donde ya suma 59 puntos luego de 24 fechas disputadas.

En paralelo al carnaval aurinegro, la desazón es total en la vereda colocolina, pues el 'popular' se estancó en las 34 unidades, marcha octavo en la tabla de posiciones y sigue fuera de puestos de clasificación a copas internacionales, y para mayor colmo, Zavala fue uno de los hombres más destacados de la cancha esta tarde.

Te puede interesar: ¡En el top 10!: Lawrence Vigouroux entra en prestigioso ranking histórico de futbolistas chilenos

Zavala, enemigo público en Colo Colo

Como era de esperarse, la actuación del ofensivo que se encuentra a préstamo en Coquimbo Unido, y que por cierto aún mantiene contrato con el Cacique hasta diciembre de 2026, no cayó para nada bien a los seguidores albos, que aprovecharon cada una de las plataformas digitales para criticarlo e insultarlo, tanto por su juego como por su presunta arrogancia con sus excompañeros.

"En Colo Colo se escondía de la pelota", "no puede volver a pisar el Monumental", "jugador de equipo chico" y "que se vaya despidiendo para 2026" fueron solo algunos de los comentarios que se pudieron leer hoy en X, donde no perdonaron al atacante que está ad portas de ser campeón del fútbol chileno con los 'piratas'.

