¡En el top 10!: Lawrence Vigouroux entra en prestigioso ranking histórico de futbolistas chilenos

Lawrence Vigouroux entra en histórico ranking chileno

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

U de chile manda carta formal para suspender Supercopa.

Impactante doble parricidio en La Reina: padre habría quitado la vida a sus dos hijos antes de suicidarse
Sorpresiva multa golpea a Colo Colo

¡Siempre pasa algo!: Sorpresiva multa golpea a Colo Colo antes de enfrentar a Coquimbo Unido
https://img.lahora.cl/upload/2025/10/17161D514C42446D141E0F55514945711F151E1853424C711215-1200x800.webp

VIDEO: Polémica en redes tras el regreso de Sebastián Piñera a la franja electoral
El candidato de la U para reemplazar a Gustavo Álvarez

Club del DT favorito de la U para reemplazar a Gustavo Álvarez responde: "Pensamos toda la..."
En la U comienzan a despedirse de una figura

Universidad de Chile comienza a despedirse de una querida figura del plantel: "Se cumple un ciclo"
Almeyda y la suplencia de Alexis Sánchez en Sevilla

Tras derrota con Mallorca: DT del Sevilla revela por qué Alexis Sánchez fue suplente
Jeannette Jara hizo arder las redes sociales con respuesta a Kast

¡Con todo y meme de Los Simpson! La respuesta de Jara a reclamo de Kast que hizo enojar a sus adherentes
Baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo

¡Problemas para el cacique! Colo Colo tiene en duda a figura para duelo con Coquimbo
Joaquín Lavín León reaccionó a su desafuero

¡Insiste en su inocencia! Así reaccionó Joaquín Lavín Jr. tras aprobación de su desafuero
Johnny Herrera quiere a este arquero para la U.

¿A quién apoyará? Johnny Herrera y su preferencia en duelo de Colo Colo y Coquimbo

Sin duda alguna, uno de los puntos altos en aquel último amistoso de la Selección Chilena frente a Perú fue Lawrence Vigouroux, y tan solo unas semanas después el guardameta nacional ratificó su gran momento, pues con una notable actuación en el Swansea se metió de lleno en un histórico ranking de futbolistas chilenos.

Efectivamente, el golero de 31 años sigue sumando bonos y parece ser el más indicado para asumir el pórtico de Chile de cara al próximo ciclo, y si los elogios por sus actuaciones con La Roja no parecían confirmarlo, el jugador formado en las inferiores del Tottenham consiguió este sábado un prestigioso logro.

Resulta que Vigouroux fue la gran figura de su equipo en la igualdad sin goles ante el Southampton por la décima jornada de la Championship inglesa, y si bien el marcador no cambió mucho el panorama del club que marcha en la mitad de la tabla, sí le permitió al arquero entrar en un notable top 10 de chilenos en el fútbol europeo.

Te puede interesar: Tras derrota con Mallorca: DT del Sevilla revela por qué Alexis Sánchez fue suplente

Según indicó SofaScore, sitio especializado en resultados y estadísticas, el guardameta con pasos por Everton de Viña del Mar recibió una evaluación de 9.4 por su rendimiento en el empate del Swansea hoy, alzándose como uno de los diez jugadores chilenos con mejor nota en el 'Viejo Continente' para la reconocida plataforma desde 2015.

Alexis, el mejor de todos

Cabe destacar que el prestigioso top 10 de la mencionada aplicación lo lidera Alexis Sánchez, gracias a su actuación en la goleada 5-2 del Arsenal a Leicester City en 2015, donde aportó tres goles y fue calificado con un 10, mientras que Lawrence Vigouroux aparece en la séptima ubicación, un punto por debajo de Charles Aránguiz.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

NOTAS DESTACADAS

U de chile manda carta formal para suspender Supercopa.

Impactante doble parricidio en La Reina: padre habría quitado la vida a sus dos hijos antes de suicidarse
Sorpresiva multa golpea a Colo Colo

¡Siempre pasa algo!: Sorpresiva multa golpea a Colo Colo antes de enfrentar a Coquimbo Unido
https://img.lahora.cl/upload/2025/10/17161D514C42446D141E0F55514945711F151E1853424C711215-1200x800.webp

VIDEO: Polémica en redes tras el regreso de Sebastián Piñera a la franja electoral
El candidato de la U para reemplazar a Gustavo Álvarez

Club del DT favorito de la U para reemplazar a Gustavo Álvarez responde: "Pensamos toda la..."
En la U comienzan a despedirse de una figura

Universidad de Chile comienza a despedirse de una querida figura del plantel: "Se cumple un ciclo"
Almeyda y la suplencia de Alexis Sánchez en Sevilla

Tras derrota con Mallorca: DT del Sevilla revela por qué Alexis Sánchez fue suplente
Jeannette Jara hizo arder las redes sociales con respuesta a Kast

¡Con todo y meme de Los Simpson! La respuesta de Jara a reclamo de Kast que hizo enojar a sus adherentes
Baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo

¡Problemas para el cacique! Colo Colo tiene en duda a figura para duelo con Coquimbo
Joaquín Lavín León reaccionó a su desafuero

¡Insiste en su inocencia! Así reaccionó Joaquín Lavín Jr. tras aprobación de su desafuero
Johnny Herrera quiere a este arquero para la U.

¿A quién apoyará? Johnny Herrera y su preferencia en duelo de Colo Colo y Coquimbo
Cómo se harán las devoluciones por cobro de más en tarifas de luz

Escándalo por tarifas de luz: Biministro García revela cómo se hará la devolución por cobros extra

¡INSÓLITO! La final del Mundial sub-20 tendrá un enorme problema
Jeannette Jara y sus emotivas palabras durante encuentro con Colocolinos

“Debemos tener siempre memoria”: El potente homenaje de Jara a hinchas caídos durante encuentro con Colocolinos
Nuevo contrato de Charles Aránguiz en la U.

¡Sonríen los azules! Charles Aránguiz le entrega grandes noticias a Universidad de Chile

¡Un mal día! Alejandro Tabilo y Tomás Barrios no pudieron seguir sumando victorias
Hermana de Krishna Aguilera hizo nueva revelación

¡Temía por su vida! Hermana de Krishna Aguilera revela “error” de la joven que habría enojado a Juan Beltrán
Esteban Paredes Colo Colo

¡Las palabras del histórico! Esteban Paredes habla sobre el momento actual de Colo Colo
Pareja de piloto de helicóptero fallecido le dedicó un último adiós

“Te dejo mis alas para que vuelvas a casa”: El último adiós de pareja de piloto de helicóptero fallecido
Juan Cristóbal Guarello acusa a Pablo Milad.

¿Otra más? Juan Cristóbal Guarello saca a la luz el preocupante plan de Pablo Milad en la ANFP
Diego Sánchez revela el gran secreto de Coquimbo Unido.

Colo Colo toma nota: Diego "Mono" Sánchez revela el gran secreto de Coquimbo Unido