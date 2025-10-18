¡En el top 10!: Lawrence Vigouroux entra en prestigioso ranking histórico de futbolistas chilenos

Sin duda alguna, uno de los puntos altos en aquel último amistoso de la Selección Chilena frente a Perú fue Lawrence Vigouroux, y tan solo unas semanas después el guardameta nacional ratificó su gran momento, pues con una notable actuación en el Swansea se metió de lleno en un histórico ranking de futbolistas chilenos.

Efectivamente, el golero de 31 años sigue sumando bonos y parece ser el más indicado para asumir el pórtico de Chile de cara al próximo ciclo, y si los elogios por sus actuaciones con La Roja no parecían confirmarlo, el jugador formado en las inferiores del Tottenham consiguió este sábado un prestigioso logro.

Resulta que Vigouroux fue la gran figura de su equipo en la igualdad sin goles ante el Southampton por la décima jornada de la Championship inglesa, y si bien el marcador no cambió mucho el panorama del club que marcha en la mitad de la tabla, sí le permitió al arquero entrar en un notable top 10 de chilenos en el fútbol europeo.

Te puede interesar: Tras derrota con Mallorca: DT del Sevilla revela por qué Alexis Sánchez fue suplente

Según indicó SofaScore, sitio especializado en resultados y estadísticas, el guardameta con pasos por Everton de Viña del Mar recibió una evaluación de 9.4 por su rendimiento en el empate del Swansea hoy, alzándose como uno de los diez jugadores chilenos con mejor nota en el 'Viejo Continente' para la reconocida plataforma desde 2015.

💪 Con 8 atajadas, Lawrence Vigouroux firmó una actuación brillante y se metió en el Top 10 de las mejores calificaciones Sofascore para futbolistas chilenos en Europa desde la temporada 2015/16.



⚔️ ¿Tiene que ser el dueño del arco de La Roja? pic.twitter.com/9mLPwahr10 — Sofascore Latin America (@SofascoreLA) October 18, 2025

Alexis, el mejor de todos

Cabe destacar que el prestigioso top 10 de la mencionada aplicación lo lidera Alexis Sánchez, gracias a su actuación en la goleada 5-2 del Arsenal a Leicester City en 2015, donde aportó tres goles y fue calificado con un 10, mientras que Lawrence Vigouroux aparece en la séptima ubicación, un punto por debajo de Charles Aránguiz.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol