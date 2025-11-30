Para cerrar el Centenario: Guarello avisa inminente remezón en Colo Colo y la salida menos pensada

Si bien ya pasó un buen tiempo desde el adiós de Jorge Almirón en Colo Colo, lo cierto es que los albos siguen sin encontrar el rumbo y su presencia en torneos internacionales la próxima temporada se definirá recién en la última fecha del torneo, panorama que según Juan Cristóbal Guarello, va a terminar con una insólita salida del club.

"Fernando Ortiz no ha aportado mucho para arreglar esta temporada. Hay que entrar en un periodo de reflexión. Esa imagen de Ortiz a la orilla de la cancha con cara de pocos amigos es clave, porque él sabe que gran parte de su continuidad se fue hoy (viernes)", lanzó el periodista en Radio Agricultura tras la goleada de Cobresal.

En esa línea, criticó la manera en que el estratega ha encarado esta aventura en el Cacique: "Hay una mala lectura del juego en Ortiz. Voy a insistir en que a mí ese 4-1 a La Calera no me lo vendan. Es un partido normal de Colo Colo cuando el rival llega medio apagado al Monumental. Le pasó con Almirón y ahora".

Y para finalizar, Guarello le dejó un claro mensaje a los altos mandos del 'popular': "Tiene que venir un remezón de fondo para el próximo año. Quedar afuera de todo no servirá de nada si sigues con estos mismos jugadores. Hay que armar un equipo de nivel local para ganar el torneo y no estar pagando sueldos de 120 mil dólares".

Guarello no le ve futuro a Ortiz en Macul.

La postura de Blanco y Negro

Cabe mencionar que si bien Fernando Ortiz no ha conseguido reflejar un verdadero cambio en relación a lo que fueron los últimos meses de Jorge Almirón en el banco, se supone que Aníbal Mosa ya le habría asegurado su continuidad como DT albo, aunque mientras no se estampe la firma, podría haber evaluaciones finalizada la temporada.

