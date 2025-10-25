¡Puede dar el salto!: Gigante sudamericano busca el fichaje de una figura del fútbol chileno

El Campeonato Nacional 2025 está llegando a su fin y comienzan las especulaciones sobre el futuro de diversas figuras del certamen, como es el caso de uno de los hombres más destacados de la actual campaña de Palestino, jugador que estaría ad portas de convertirse en fichaje de uno de los grandes del continente.

Se trata de nada más y nada menos que Alianza Lima, gigante peruano que, según el periodista Renato Luna, puso sus ojos en una estrella del 'Tino-Tino': "El paraguayo Junior Marabel. Él tiene 27 años, ha hecho goles en Copa Sudamericana, le hizo a su propio equipo Unión de Santa Fe, Cruzeiro, Liga de Quito... Es un jugador interesante".

Y por si fuera poco, el comunicador aseguró que desde el conjunto limeño ya pusieron en marcha la operación para llevarse al delantero que se encuentra a préstamo en los árabes hasta 2026: "Franco Navarro (director deportivo de Alianza Lima) ya habló con su representante, le dijo que le parece interesante".

🚨🗣️ Tato Luna: "El representante de Junior Marabel confirmó a Franco Navarro que tiene contrato con Palestino hasta 2026 por un préstamo desde Unión de Santa Fe.



Esa sería la única complicación para su llegada a Alianza Lima, pero es la opción que se maneja." pic.twitter.com/bAzEWvGLGq October 23, 2025

Pero eso no es todo, y es que el periodista fue enfático en que este posible traspaso no solo ha generado expectación en los altos mandos del elenco aliancista, sino que también en el propio atacante que hoy brilla en La Cisterna: "A Alianza le gusta este jugador y al jugador le gusta la idea de llegar a Alianza".

Los números de Marabel

Cabe mencionar que Junior Marabel ha disputado un total de 37 partidos a lo largo de la temporada 2025, donde, entre Liga de Primera, Copa Chile y Copa Sudamericana, consiguió marcar 11 goles, números que ayudaron a Palestino a seguir en la lucha por un cupo a Libertadores, además de encaminar su posible fichaje por Alianza Lima.

