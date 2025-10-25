La potente crítica a Alexis Sánchez tras derrota del Sevilla ante Real Sociedad: "Tremendamente..."

Alexis Sánchez se llena de críticas en Sevilla

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

Campeón de la Sudamericana le baja humos a Lanús

Campeón de la Copa Sudamericana 2011 le baja los humos a Lanús contra la U: "No es una..."
Joven trabajadora de McDonald’s en calle República muere

“No fue suicidio”: el contundente testimonio del pololo de Hilda Leiva tras su muerte en McDonald’s
La brutal reflexión de Caszely tras el retiro de Humberto Suazo

¡Alabó a Chupete!: Carlos Caszely se despide de Humberto Suazo con brutal reflexión sobre el deporte chileno
Ídolo de la U confiesa su odio a Colo Colo

¡Ni lo esconde!: Ídolo de la U le declara todo su odio a Colo Colo con peculiar confesión
McDonald's

El enigmático caso de la trágica muerte de una joven trabajadora de McDonald's de República: Cámaras de seguridad captaron el momento
Arturo Vidal justifica sus polémicas en Colo Colo

El curioso análisis de Arturo Vidal sobre sus constantes polémicas en Colo Colo: "Me gustan..."
Periodista argentino critica a la U y Conmebol

Tras empate con Lanús: Periodista hincha de Independiente lanza insólita denuncia contra la U
kast y meo

¿Perdón a puertas cerradas? MEO destapa gesto oculto de José Antonio Kast
Figura de Colo Colo revela su futuro

¡Ojito albos!: Figura de Colo Colo cuenta la firme de su posible salida del club
Programación Gran Premio de México Fórmula 1.

Estará imperdible: la programación completa del Gran Premio de México en la Fórmula 1

Por la décima jornada de La Liga española, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo cayó por 2-1 en su visita a la Real Sociedad, resultado que no solo significó la segunda derrota al hilo de los andaluces en el torneo, sino que también desató potentes críticas al delantero, que venía como una de las figuras del equipo.

Así es, el goleador histórico de la Selección Chilena no encontró su mejor versión en Anoeta y la prensa no perdonó, como es el caso de Diario de Sevilla, que aseguró que el tocopillano se veía algo incómodo en la cancha: "La deriva del juego lo fue alejando del área vasca y se quedó en un par de pases de calidad".

En tanto, Estadio Deportivo fue menos agresivo en su análisis: "Muy batallador el chileno, aunque no tan acertado como en partidos anteriores. Disfruta más cuando entra en contacto con la pelota y en una primera parte tan caótica no pudo hacerlo. Eso sí, el '10' siempre dirige dentro del campo y ayuda tanto en ataque como en defensa".

Te puede interesar: ¡Alabó a Chupete!: Carlos Caszely se despide de Humberto Suazo con brutal reflexión sobre el deporte chileno

Sin embargo, El Desmarque fue el medio más lapidario con el 'niño maravilla', acusando que no solo estuvo muy por debajo de rendimientos anteriores, sino que incluso fue una de las primeras modificaciones de su DT: "Tremendamente desaparecido, lejos del buen nivel que venía ofreciendo hasta ahora. También salió en la primera ventana de cambios".

Gabriel Suazo suma elogios

Gabriel Suazo asistió para el gol de Sevilla.

Por su parte, Gabriel Suazo también recibió algunas críticas de la prensa especializada, pero a diferencia de Alexis Sánchez, sí sumó elogios por su actuación, destacando principalmente gracias a su asistencia en el empate parcial del Sevilla, aunque no pudo impedir que los locales se terminaran llevando el compromiso.

"Fue el encargado de botar la falta que acabó en el gol de Gudelj. Tuvo mucho trabajo con las internadas de Guedes. Siempre atento a los balones sueltos para recuperar muchos, aunque le faltó chispa en ataque", indicó Estadio Deportivo sobre el ex Colo Colo, que sigue ganando terreno en el once titular del cuadro blanquirrojo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

NOTAS DESTACADAS

Campeón de la Sudamericana le baja humos a Lanús

Campeón de la Copa Sudamericana 2011 le baja los humos a Lanús contra la U: "No es una..."
Joven trabajadora de McDonald’s en calle República muere

“No fue suicidio”: el contundente testimonio del pololo de Hilda Leiva tras su muerte en McDonald’s
La brutal reflexión de Caszely tras el retiro de Humberto Suazo

¡Alabó a Chupete!: Carlos Caszely se despide de Humberto Suazo con brutal reflexión sobre el deporte chileno
Ídolo de la U confiesa su odio a Colo Colo

¡Ni lo esconde!: Ídolo de la U le declara todo su odio a Colo Colo con peculiar confesión
McDonald's

El enigmático caso de la trágica muerte de una joven trabajadora de McDonald's de República: Cámaras de seguridad captaron el momento
Arturo Vidal justifica sus polémicas en Colo Colo

El curioso análisis de Arturo Vidal sobre sus constantes polémicas en Colo Colo: "Me gustan..."
Periodista argentino critica a la U y Conmebol

Tras empate con Lanús: Periodista hincha de Independiente lanza insólita denuncia contra la U
kast y meo

¿Perdón a puertas cerradas? MEO destapa gesto oculto de José Antonio Kast
Figura de Colo Colo revela su futuro

¡Ojito albos!: Figura de Colo Colo cuenta la firme de su posible salida del club
Programación Gran Premio de México Fórmula 1.

Estará imperdible: la programación completa del Gran Premio de México en la Fórmula 1
carabinero dispara contra hinchas de la U

VIDEO | Polémica por fuertes imágenes que muestran a carabinero disparando contra hinchas de la U: La policía salió a justificar la acción
imputados por muerte de niño en recoleta

Cae banda ligada a imputados por muerte de niño en Recoleta: Operaban en la casa de la mamá de uno de los detenidos
la roja femenina en la liga de naciones 2025.

Cómo, dónde y a qué hora ver el debut de La Roja Femenina en la Liga de Naciones
eduardo artés y jeannette jara

La trató de patética: Usuarios paran en seco a Eduardo Artés por dura arremetida contra Jeannette Jara
guatón beltrán, caso krishna aguilera

Caso Krishna Aguilera: Revelan video inédito de la captura del “Guatón Beltrán”
pelea u de chile vs lanús.

No se vio en TV: la potente pelea entre jugadores que también marcó el U de Chile vs. Lanús
Fernando Ortiz entrenador de Colo Colo.

Una buena para el Cacique: Fernando Ortiz recibe excelente noticia en Colo Colo
johnny herrera u de chile

No son los hinchas: Johnny Herrera acusa a los verdaderos culpables por incidentes ante Lanús
Lanús acusa robo en Copa Sudamericana.

¿Estaba avisado? Capitán de Lanús acusa robo por penal cobrado a la U en Copa Sudamericana

¡Quieren dar el golpe en casa! La formación de Universidad de Chile para recibir a Lanús