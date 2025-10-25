La potente crítica a Alexis Sánchez tras derrota del Sevilla ante Real Sociedad: "Tremendamente..."

Por la décima jornada de La Liga española, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo cayó por 2-1 en su visita a la Real Sociedad, resultado que no solo significó la segunda derrota al hilo de los andaluces en el torneo, sino que también desató potentes críticas al delantero, que venía como una de las figuras del equipo.

Así es, el goleador histórico de la Selección Chilena no encontró su mejor versión en Anoeta y la prensa no perdonó, como es el caso de Diario de Sevilla, que aseguró que el tocopillano se veía algo incómodo en la cancha: "La deriva del juego lo fue alejando del área vasca y se quedó en un par de pases de calidad".

En tanto, Estadio Deportivo fue menos agresivo en su análisis: "Muy batallador el chileno, aunque no tan acertado como en partidos anteriores. Disfruta más cuando entra en contacto con la pelota y en una primera parte tan caótica no pudo hacerlo. Eso sí, el '10' siempre dirige dentro del campo y ayuda tanto en ataque como en defensa".

Sin embargo, El Desmarque fue el medio más lapidario con el 'niño maravilla', acusando que no solo estuvo muy por debajo de rendimientos anteriores, sino que incluso fue una de las primeras modificaciones de su DT: "Tremendamente desaparecido, lejos del buen nivel que venía ofreciendo hasta ahora. También salió en la primera ventana de cambios".

Gabriel Suazo suma elogios

Gabriel Suazo asistió para el gol de Sevilla.

Por su parte, Gabriel Suazo también recibió algunas críticas de la prensa especializada, pero a diferencia de Alexis Sánchez, sí sumó elogios por su actuación, destacando principalmente gracias a su asistencia en el empate parcial del Sevilla, aunque no pudo impedir que los locales se terminaran llevando el compromiso.

"Fue el encargado de botar la falta que acabó en el gol de Gudelj. Tuvo mucho trabajo con las internadas de Guedes. Siempre atento a los balones sueltos para recuperar muchos, aunque le faltó chispa en ataque", indicó Estadio Deportivo sobre el ex Colo Colo, que sigue ganando terreno en el once titular del cuadro blanquirrojo.

El partido de Gabriel Suazo:

⏰ 90' Minutos

👌🏻 89 Toques

✅ 81% Pases precisos

🅰️ 1 Asistencia

⚔️ 5/11 Duelos ganados

📈 7.8 Nota pic.twitter.com/HoAjUvNfBE — Chilenos por el Mundo 🌎🇨🇱⚽ (@Chilenosxmundo_) October 24, 2025

