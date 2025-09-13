Rompió el silencio: Gary Medel responde de manera desafiante a grave denuncia de actriz nacional

Gary medel por denuncia

La respuesta de Gary Medel ante la denuncia

El reconocido futbolista nacional, Gary Medel, conocido como el “Pitbull”, rompió el silencio tras la denuncia pública de Nicole Block, quien lo acusó de un presunto abuso sexual. Consultado por la comunicadora de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, panelista de Primer Plano, Medel entregó una reacción directa y desafiante:

“Cuando le pregunté directamente por el video y qué opinaba sobre Nicole, me dijo: ‘que diga lo que quiera’”, relató Gutiérrez en su cuenta de Instagram.

Esta respuesta escueta pero contundente se convirtió en el foco de la polémica mediática, dejando en evidencia la postura del jugador frente a las graves acusaciones.

Gestos enigmáticos sobre acciones legales

La periodista también le preguntó a Medel si pensaba iniciar acciones legales contra Nicole Block. La reacción del futbolista fue ambigua y provocó especulaciones:

“Le pregunté si va a presentar acciones legales en contra de ella, y él me puso un dedito para arriba”, contó Gutiérrez.

Este gesto refuerza la imagen de Medel como un personaje seguro de sí mismo, aunque no descarta posibles medidas legales en el futuro.

Puedes leer también: ¡Lo cambió todo! Gary Medel recuerda accidente que lo hizo dejar el alcohol

La denuncia de Nicole Block

La actriz y exchica reality publicó un video en Instagram denunciando un presunto episodio de abuso. Aunque no nombró directamente a Medel, identificó al futbolista mediante referencias al apodo “Pitbull” y a su reciente presencia mediática:

“Hace un mes yo salí con este tipo, hicimos match en Bumble, me pidió mi WhatsApp, se lo di y al segundo uno me decía ‘mi amor'.... lo dejé pasar, era un tipo de red flag (alerta), pero no la vi. Después me dijo que nos juntáramos en un lugar normal”, sostuvo Block.

La actriz detalló además que durante la cita en Santiago habría intentos de contacto no consentido:

“Era como un motel ambulante... ahí ya pasó lo peor, me trató de besar a la fuerza, le dije que no. (…) Me agarra del cuello y me empuja... me pide que tiremos ahí en el auto”, afirmó Nicole Block.

Te puede interesar: "Me da vergüenza, me da asco": Nicole Block acusó episodio de abuso sexual por parte de exjugador de La Roja

“Yo salí con él, me da vergüenza, me da asco. No puedo creer que sea tan cara de raja de mentir. De verdad necesito vomitar mi verdad”, añadió.

Block enfatizó la gravedad de la situación: “Este gallo me acosó y lo que quiero decir es que realmente estas hueas son peligrosas... no me voy a callar, porque me siento ultrajada, denigrada, humillada”, sostuvo la artista.

