"Me da vergüenza, me da asco": Nicole Block acusó episodio de abuso sexual por parte de exjugador de La Roja

Por medio de sus redes sociales, Nicole Block acusó haber sufrido acoso sexual de parte de un exintegrante de la selección chilena, hoy jugador de Universidad Católica, a quien también describió como "llamado como a un perro".

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la creadora de contenido para adultos relató que conoció al futbolista hace cerca de un mes a través de la aplicación de citas Bumble. Tras ese primer contacto, ambos continuaron la conversación por WhatsApp.

Block contó que no pensaba pronunciarse, pero cambió de idea cuando escuchó al jugador negar haber salido alguna vez con alguien que conociera por medio de estas plataformas. “Yo salí con él. Me da vergüenza, me da asco. No puedo creer que sea tan cara de raja de mentir, y de verdad, necesito vomitar mi verdad”, partió contando.

El estremecedor relato de Nicole Block

La modelo relató que, en las primeras salidas, el involucrado ya mostraba conductas que llamaban la atención. “Del segundo uno me decía ‘mi amor’. So weird, so freak. Lo dejé pasar. Era un tipo de red flag, pero no la vi”, sinceró.

Después, reveló un episodio que resultó ser clave. “Después me dijo que nos juntáramos en un lugar normal, en el Paseo de los Domínicos, que quedaba cerca del departamento donde vivía con sus hijos. Ok, yo me arreglé, pensé que era una cita normal, ¿qué iba a salir mal? Pero tenía que todo salir mal”, dijo. “De partida lo vi, me saludó y trató de besarse. Me corrí. No nos conocemos, no te voy a besar (...) Ahí debí haberme ido y no lo hice”, afirmó.

Luego aseguró que el futbolista le pidió que lo acompañara a comprar pizzas para sus hijos, petición que ella aceptó. “Me dijo que lo acompañara, que me quería mostrar su auto, que era súper cool. No le encontré nada de raro… tenía un auto de lujo, sí, pero dijo que entrara porque lo tenía cool decorado y era la hueá más flaite que he visto. Parecía un motel de mala muerte, ambulante (...) Ahí iba a pasar lo peor”, detalló.

En ese momento, la situación se tornó violenta. “Me trató de besar a la fuerza, le dije que no, fui súper clara (...) Después el tipo se baja el pantalón, saca su pene, me agarra del cuello, me empuja y le digo: ‘Se te van a enfriar las pizzas, qué te pasa’. No… me pide que tiremos ahí y me insiste con el cuello. Este gallo me acosó y lo que quiero decir es que realmente estas weás son peligrosas. Tal vez a ti te ha pasado. A mí me pasó y no me voy a callar porque me siento ultrajada, denigrada, humillada”, sinceró.

“Gallos como él no deberían estar”, concluyó Nicole Block entre lágrimas. Cabe destacar, que la descripción que dio sobre el jugador: "llamado como a un perro", podría referirse al apodo de El Pitbull, acuñado al ex seleccionado, Gary Medel. De momento, el futbolista no se ha pronunciado al respecto.