"Me da vergüenza, me da asco": Nicole Block acusó episodio de abuso sexual por parte de exjugador de La Roja

Nicole Block

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Universidad de Chile espera fallo de la Conmebol

¿Decisión tomada? Desde Perú adelantan el fallo de la Conmebol y el futuro de Universidad de Chile
Franco Parisi interpeló a Kaiser sobre su dieta parlamentaria

“No soy una persona millonaria”: Parisi complicó a Kaiser con directa pregunta sobre su dieta parlamentaria
Fernando Ortiz sigue trabajando en Colo Colo

¡Pensando en 2026! Fernando Ortiz tiene en la mira al primer posible refuerzo de Colo Colo
José Antonio Neme

La tajante advertencia de Neme tras descargo de Jara por Caso Bots: “Está todo relacionado”
Cambia la sede de la final de la Copa Sudamericana.

¡Se cambian los pasajes! La final de la Copa Sudamericana cambia de sede
presidente Gabriel Boric

Presidente Boric hizo profunda reflexión por el 11 de septiembre: “Dirigentes de nuestro propio destino”
El nuevo castigo para el estadio de Independiente

¿Se mantendrá esta vez? El nuevo castigo a las tribunas de Independiente
Kast y Kaiser reaccionan a asesinato de Charlie Kirk

Redes sociales acusaron doble discurso: Kast y Kaiser condenaron asesinato de Charlie Kirk
Universidad de Chile se enfrenta a Alianza Lima por la Sudamericana.

¡A prepararse! Aseguran que le espera un infierno a Universidad de Chile ante Alianza Lima
Colo Colosufre tras una sensible baja

¡Sensible baja! Jugador clave de Colo Colo debió ser operado por lesión
Jeannette Jara

“¡¿Por qué no contestas?!”: El momento en que Jeannette Jara puso a Kast contra las cuerdas en debate presidencial

Por medio de sus redes sociales, Nicole Block acusó haber sufrido acoso sexual de parte de un exintegrante de la selección chilena, hoy jugador de Universidad Católica, a quien también describió como "llamado como a un perro".

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la creadora de contenido para adultos relató que conoció al futbolista hace cerca de un mes a través de la aplicación de citas Bumble. Tras ese primer contacto, ambos continuaron la conversación por WhatsApp.

Block contó que no pensaba pronunciarse, pero cambió de idea cuando escuchó al jugador negar haber salido alguna vez con alguien que conociera por medio de estas plataformas. “Yo salí con él. Me da vergüenza, me da asco. No puedo creer que sea tan cara de raja de mentir, y de verdad, necesito vomitar mi verdad”, partió contando. 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional   

El estremecedor relato de Nicole Block 

La modelo relató que, en las primeras salidas, el involucrado ya mostraba conductas que llamaban la atención. “Del segundo uno me decía ‘mi amor’. So weird, so freak. Lo dejé pasar. Era un tipo de red flag, pero no la vi”, sinceró. 

Después, reveló un episodio que resultó ser clave. “Después me dijo que nos juntáramos en un lugar normal, en el Paseo de los Domínicos, que quedaba cerca del departamento donde vivía con sus hijos. Ok, yo me arreglé, pensé que era una cita normal, ¿qué iba a salir mal? Pero tenía que todo salir mal”, dijo. “De partida lo vi, me saludó y trató de besarse. Me corrí. No nos conocemos, no te voy a besar (...) Ahí debí haberme ido y no lo hice”, afirmó. 

Luego aseguró que el futbolista le pidió que lo acompañara a comprar pizzas para sus hijos, petición que ella aceptó. “Me dijo que lo acompañara, que me quería mostrar su auto, que era súper cool. No le encontré nada de raro… tenía un auto de lujo, sí, pero dijo que entrara porque lo tenía cool decorado y era la hueá más flaite que he visto. Parecía un motel de mala muerte, ambulante (...) Ahí iba a pasar lo peor”, detalló. 

En ese momento, la situación se tornó violenta. “Me trató de besar a la fuerza, le dije que no, fui súper clara (...) Después el tipo se baja el pantalón, saca su pene, me agarra del cuello, me empuja y le digo: ‘Se te van a enfriar las pizzas, qué te pasa’. No… me pide que tiremos ahí y me insiste con el cuello. Este gallo me acosó y lo que quiero decir es que realmente estas weás son peligrosas. Tal vez a ti te ha pasado. A mí me pasó y no me voy a callar porque me siento ultrajada, denigrada, humillada”, sinceró. 

“Gallos como él no deberían estar”, concluyó Nicole Block entre lágrimas. Cabe destacar, que la descripción que dio sobre el jugador: "llamado como a un perro", podría referirse al apodo de El Pitbull, acuñado al ex seleccionado, Gary Medel. De momento, el futbolista no se ha pronunciado al respecto. 

NOTAS DESTACADAS

Franco Parisi interpeló a Kaiser sobre su dieta parlamentaria

“No soy una persona millonaria”: Parisi complicó a Kaiser con directa pregunta sobre su dieta parlamentaria
Fernando Ortiz sigue trabajando en Colo Colo

¡Pensando en 2026! Fernando Ortiz tiene en la mira al primer posible refuerzo de Colo Colo
José Antonio Neme

La tajante advertencia de Neme tras descargo de Jara por Caso Bots: “Está todo relacionado”
Cambia la sede de la final de la Copa Sudamericana.

¡Se cambian los pasajes! La final de la Copa Sudamericana cambia de sede
presidente Gabriel Boric

Presidente Boric hizo profunda reflexión por el 11 de septiembre: “Dirigentes de nuestro propio destino”
El nuevo castigo para el estadio de Independiente

¿Se mantendrá esta vez? El nuevo castigo a las tribunas de Independiente
Kast y Kaiser reaccionan a asesinato de Charlie Kirk

Redes sociales acusaron doble discurso: Kast y Kaiser condenaron asesinato de Charlie Kirk
Universidad de Chile se enfrenta a Alianza Lima por la Sudamericana.

¡A prepararse! Aseguran que le espera un infierno a Universidad de Chile ante Alianza Lima
Colo Colosufre tras una sensible baja

¡Sensible baja! Jugador clave de Colo Colo debió ser operado por lesión
Jeannette Jara

“¡¿Por qué no contestas?!”: El momento en que Jeannette Jara puso a Kast contra las cuerdas en debate presidencial
Alexis Sánchez y el rol que tendrá en Sevilla.

¿Titular o suplente? DT de Alexis Sánchez revela el rol que tendrá en el Sevilla
alexander aravena diría adiós a Gremio.

Retroceso en su carrera: Alexander Aravena dejaría Gremio para ir a liga de segundo orden
Arturo Vidal no tiene la titularidad asegurada con Fernando Ortiz.

¿A luchar desde atrás? La compleja situación de Arturo Vidal con Fernando Ortiz en Colo Colo
Alejandro Tabilo disputará cuartos de final en China.

Sigue imparable: Alejandro Tabilo gana y ya tiene rival para los cuartos del Challenger de Guangzhou
alcalde de independencia es hincha de la u.

Por eso busca suspender la Supercopa: El equipo del que es hincha el alcalde de Independencia
Alcalde de Independencia quiere suspender la Supercopa.

Conflicto declarado: La insólita medida del alcalde de Independencia para suspender la Supercopa
Compentarista pro Donald Trump recibió un disparo en el cuello

¡Mandatario lamentó el ataque! El impactante momento en que comentarista pro Trump fue asesinado en pleno evento
Gary Medel confiesa una dura situación familiar

¡Lo cambió todo! Gary Medel recuerda accidente que lo hizo dejar el alcohol
chilena

“Es el amor de mi vida”: Habló pareja de chilena que falleció misteriosamente en Nueva York
Chile juega ante Luxemburgo por Copa Davis

¡Locura Total! El increíble precedente para la Copa Davis de Chile vs Luxemburgo