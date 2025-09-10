¡Lo cambió todo! Gary Medel recuerda accidente que lo hizo dejar el alcohol

Gary Medel confiesa una dura situación familiar

El pasado jueves, La Roja enfrentaba un desafío tremendo ante Brasil en condición de visitante en la penúltima fecha de las clasificatorias rumbo al Mundial 2026. Este además era el primer partido de Nicolás Córdova como interino del combinado nacional tras la salida de Ricardo Gareca por dejarnos fuera de la cita mundialista.

El partido comenzó bastante duro, con el local buscando la apertura de la cuenta desde el minuto 1', pero la buena actuación de Lawrence Vigouroux y la línea defensiva evitaron esto por cierto tiempo. En el minuto 38', Estevao abrió la cuenta para Brasil, luego en el segundo tiempo, Lucas Paquetá aumentó el marcador al minuto 72' y finalmente Bruno Guimaraes sentenció la goleada con su anotación al minuto 76'.

Pese al mal resultado, La Roja hizo jugar a varias de sus jóvenes promesas, donde más de alguno mostró mucha personalidad y cosas que nos hacen ilusionar en el futuro y los próximos desafíos. Ahora los dirigidos por Nicolás Córdova se preparan para el cierre de las clasificatorias y comenzar a proyectar el trabajo del tan esperado recambio en la selección chilena.

Gary Medel no sólo es reconocido como uno de los grandes exponentes de la Generación Dorada de La Roja, sino que también como un jugador agerrido, fiero y con una personalidad con mucha chispeza. Pero esta semana fue invitado al podcast Más que Titulares, donde realizó una fuerte confesión sobre su pasado.

Esta tiene que ver con un accidente provocado por el alcohol que pudo costarle mucho más caro, esto lo marcó y dejó la bebida para siempre. "Tuve un accidente en Viña del Mar, volvía a Santiago para entrenar y me quedé dormido. Gracias a Dios, ese día no venía ningún auto de frente o detrás y no pasó nada más grave. Salí volando y ningún rasguño tuve".

