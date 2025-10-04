¡Venció a Vallejo!: Cristian Garín es finalista del Challenger de Antofagasta y ya tiene rival

Cristian Garín finalista del Challenger de Antofagasta

Por: Kevin Vejar

Cristian Garín (125°) continúa pisando fuerte en el Challenger 75 de Antofagasta, y es que la jornada de este sábado el tenista chileno derrotó en dos sets al paraguayo Adolfo Vallejo (268°) y se instaló en la anhelada final del certamen nortino, donde ya conoce rival para disputar su tercer título de la temporada.

Efectivamente, en un partido que tuvo varias complicaciones durante el primer set debido al sorpresivo nivel del joven guaraní, el 'Gago' supo reponerse y terminó llevándose los parciales por 7-6 (5) y 6-2 luego de dos horas y 10 minutos sobre la cancha de arcilla, instalándose en la flamante definición de la competencia.

¿Su próximo oponente? El argentino Facundo Díaz Acosta (265°), que luego de derrotar a Joao Reis da Silva, se medirá ante Cristian Garín este domingo 5 de octubre desde las 12 del mediodía, duelo que cuenta con un único precedente, donde el representante de Chile lo venció por doble 7-5 en el Challenger de Nueva Caledonia (2023).

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

La emoción de 'Gago'

Finalizado el encuentro, el chileno se mostró orgulloso por la victoria, destacando el nivel de ambos tenistas: "Un partido muy duro, el primer set de los más duros que he jugado este año, mucho nivel físico. El partido de hoy, el primer set fue de nivel ATP, y nada, contento de haber ganado ese primer set, me dio mucho ánimo".

"Primera vez en Antofagasta, y llegar a la final me pone muy contento, con todo el apoyo de ustedes, venía de meses muy difíciles de lesión. Estoy con un objetivo en la cabeza, voy paso a paso, pero contento de jugar mañana la final. Nunca he ganado un Challenger aquí en Chile, así que ojalá sea el primero", cerró Garín.

