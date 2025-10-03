¡Intratable! Cristián Garín continúa avanzando en el Challenger 75 de Antofagasta

Cristián Garín se mete a las semifinales del Challenger 75 de Antofagasta.

Por: Gonzalo Zamora

Actualmente el tenis nacional está pasando por una etapa de transición, ya que nuestros representantes en el deporte viven distintos momentos en su carrera. Cabe recordar que nuestros máximos exponentes en el ránking ATP son Alejandro Tabilo (74), Nicolás Jarry (111), Cristián Garín (124), Tomás Barrios (137) y Matías Soto (280).

Pese a esto, hace muy poco nos entregaron una enorme alegría, ya que los elegidos por Nicolás Massú sin nuestras dos raquetas principales consiguieron superar la llave ante Luxemburgo por la Copa Davies y seguir con vida en el grupo mundial de la competición, donde ahora vivirán el próximo año su siguiente desafío.

En cuanto a su participación actual en el circuito, Alejandro Tabilo sigue con la gira asiática donde entró al Main Draw del Master 1000 de Shanghai, Nicolás Jarry cayó en la primera ronda del Challenger 100 de Villena, Cristián Garín y Tomás Barrios están en nuestro país disputando el Challenger 75 de Antofagasta y Matías Soto también cayó en casa en este mismo torneo en tierras nacionales.

Cristián Garín actualmente avanza a paso firme en el Challenger 75 de Antofagasta, donde en los octavos de final superó al argentino Franco Roncadelli (391) por parciales de 2-6/6-1/6-1. Ya hace algunos instantes se metió en las semifinales del torneo tras vencer al libanés Hady Habib (175) en casi dos horas y media de juego por parciales de 7-6/1-6/6-3.

Con esta victoria el tenista nacional suma 22 puntos para el ránking ATP, lo que le permitirá por el momento instalarse en el casillero #116. Por el paso a la gran final espera al vencedor entre el duelo del otro chileno en competencia, Tomás Barrios (137) ante el paraguayo Daniel Vallejo (268), partido que actualmente está en juego.

