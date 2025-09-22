¿Yamal romperá el récord?: Top 5 ganadores más jóvenes en la historia del Balón de Oro

Lamine Yamal por el Balón de Oro más joven

Por: Kevin Vejar

¡Y llegó el día! Este lunes 22 de septiembre, desde las 16:00 horas de nuestro país, se llevará a cabo la tan esperada gala del Balón de Oro 2025, y mientras Lamine Yamal asoma como uno de los mayores candidatos, estos los cinco jugadores más jóvenes que han recibido el prestigioso premio en toda su historia.

Así es, hoy en el Teatro du Chatelet de París se conocerá al flamante mejor futbolista de la temporada 2024/2025, y para los fanáticos de este deporte, son cuatro los verdaderos aspirantes a la corona: el francés Ousmane Dembélé, el brasileño Raphinha, el portugués Vitinha y la ya mencionada joya del FC Barcelona, Lamine.

De hacerse con el galardón, el atacante español rompería todos los precedentes, pues con tan solo 18 años se volvería el nuevo jugador más joven en adjudicarse el Balón de Oro, podio que hoy lidera el mítico Ronaldo Nazário, quien se alzó como el mejor de todos en la temporada 1997 con 21 años y 3 meses.

El segundo de la lista es nada más y nada menos que Lionel Messi, levantando por primera vez el premio en 2009 con 22 años, tras conseguir un triplete con el Barça de Guardiola. Para completar el prestigioso top five, aparecen Michael Owen en 2001 (22 años), George Best en 1968 (22 años), y finalmente Cristiano Ronaldo en 2008 (23 años).

Lamine está confiado

Cabe mencionar que en las últimas horas, previo a la ceremonia del Balón de Oro, se conoció la osada preparación de Lamine Yamal para una jornada en la que espera hacer historia, pues acudirá a la capital francesa acompañado de 20 familiares y amigos, e incluso ya tiene reservado un recinto para una fiesta privada.

