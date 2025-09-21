¡Fiesta incluida!: La osada preparación de Lamine Yamal para la entrega del Balón de Oro

Lamine Yamal confía en su Balón de Oro

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

La U pierde un titular contra Alianza Lima

¡Baja sensible!: La U pierde un jugador titular para la vuelta contra Alianza Lima en Sudamericana
La U y Alianza Lima se denuncian mutuamente

¿Más sanciones?: La U y Alianza Lima se denuncian mutuamente por gravísimas razones
Boric onu

Estará este lunes: Por qué el presidente Gabriel Boric fue citado por la ONU por ultima vez
La ausencia de Damián Pizarro en el Mundial Sub 20

¡Se supo todo!: Revelan por qué Damián Pizarro no jugará el Mundial Sub 20 con La Roja
Puchuncaví accidente hoy

Confuso episodio en medialuna de Puchuncaví deja un adolescente muerto y un PDI involucrado
Verstappen gana el GP de Azerbaiyán

¡Dos al hilo!: Max Verstappen gana el GP de Azerbaiyán con Piastri fuera por accidente
Mala temporada para Colo Colo: cinco futbolistas pierden

Mala temporada complica a Colo Colo: cinco futbolistas pierden valor económico
Impactante tornado en Linares provoca daños

Impactante tornado en Linares provoca daños materiales y cortes de electricidad
María Elcira

"Hay evidencia de que ella entró": Nieta de María Elcira arremete contra Fundo Las Tórtolas
alcalde vichuquen

“Errar es humano”: Alcalde de Vichuquén se disculpa tras ser sorprendido manejando ebrio

Este lunes 22 de septiembre, desde las 16:00 horas de nuestro país, se llevará a cabo en el Teatro du Chatelet de París la tan esperada gala del Balón de Oro 2025, ceremonia donde, además de diversos premios individuales y colectivos, se elegirá al flamante mejor futbolista de la temporada 2024/2025.

En esa línea, según los expertos y fanáticos del balompié a nivel mundial, parece haber cuatro reales candidatos a quedarse con la corona: Ousmane Dembélé y Vitinha del poderoso París Saint-Germain, mientras que Raphinha y Lamine Yamal también compiten gracias a su notable campaña en el FC Barcelona.

Si bien el atacante francés del PSG pareciera correr con ventaja en la carrera por el premio, sobre todo gracias a la obtención de la UEFA Champions League, parece ser que en el Barça hay bastante confianza, o más específicamente en el mediático Lamine, que fiel a su estilo se prepara para celebrar a lo grande.

Confianza a tope

Según reveló Mundo Deportivo, la joya del Barcelona no piensa pasar desapercibido en la capital francesa y acudirá a la ceremonia acompañado por una comitiva de unas 20 personas, principalmente familiares, pero eso no sería todo, y es que una de las gestiones del excéntrico atacante delató que se visualiza como vencedor.

"Ya tiene reservado un lugar especial para desenvolver el festejo privado en caso de alzar lo que sería su primer Balón de Oro", expuso el citado medio español, acción que ha generado un sinnúmero de reacciones e incluso críticas a Lamine Yamal, que gane o no, probablemente será uno de los protagonistas del evento.

