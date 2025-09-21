¡Fiesta incluida!: La osada preparación de Lamine Yamal para la entrega del Balón de Oro

Este lunes 22 de septiembre, desde las 16:00 horas de nuestro país, se llevará a cabo en el Teatro du Chatelet de París la tan esperada gala del Balón de Oro 2025, ceremonia donde, además de diversos premios individuales y colectivos, se elegirá al flamante mejor futbolista de la temporada 2024/2025.

En esa línea, según los expertos y fanáticos del balompié a nivel mundial, parece haber cuatro reales candidatos a quedarse con la corona: Ousmane Dembélé y Vitinha del poderoso París Saint-Germain, mientras que Raphinha y Lamine Yamal también compiten gracias a su notable campaña en el FC Barcelona.

Si bien el atacante francés del PSG pareciera correr con ventaja en la carrera por el premio, sobre todo gracias a la obtención de la UEFA Champions League, parece ser que en el Barça hay bastante confianza, o más específicamente en el mediático Lamine, que fiel a su estilo se prepara para celebrar a lo grande.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

ONE DAY TO GO! See you tomorrow for the 69th Ballon d’Or Ceremony, presented by @qatarairways. #ballondor pic.twitter.com/jtYK2UyPlV September 21, 2025

Confianza a tope

Según reveló Mundo Deportivo, la joya del Barcelona no piensa pasar desapercibido en la capital francesa y acudirá a la ceremonia acompañado por una comitiva de unas 20 personas, principalmente familiares, pero eso no sería todo, y es que una de las gestiones del excéntrico atacante delató que se visualiza como vencedor.

"Ya tiene reservado un lugar especial para desenvolver el festejo privado en caso de alzar lo que sería su primer Balón de Oro", expuso el citado medio español, acción que ha generado un sinnúmero de reacciones e incluso críticas a Lamine Yamal, que gane o no, probablemente será uno de los protagonistas del evento.

Lamine Yamal will take 20 family members to the Ballon d'Or ceremony tomorrow.. 👀✨ pic.twitter.com/ACPeHuF87A — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 21, 2025

Te puede interesar: ¿Más sanciones?: La U y Alianza Lima se denuncian mutuamente por gravísimas razones