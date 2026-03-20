“Es mi…”: Juan Román Riquelme no se olvida de Gary Medel y le deja emotivo mensaje tras sorteo de Copa Libertadores

El sorteo de Copa Libertadores ya se llevó a cabo y dejó suerte muy dispar para Universidad Católica y Coquimbo Unido. Los cruzados quedaron en el grupo de la muerte y tendrán que enfrentar, entre otros, a Boca Juniors, razón por la que Juan Román Riquelme le dejó un mensaje a Gary Medel.

El actual presidente del Xeneize tiene muy buenos recuerdos con el “Pitbull”, pues compartieron como jugadores y se volvieron a reencontrar en el reciente último paso del chileno por La Bombonera. “Ahora que nos tocó Universidad Católica ya me mandó mensaje Gary Medel, que nos vamos a ver en Chile”, dijo el exvolante argentino en diálogo con D Sports.

Juan Román Riquelme no se olvida de Gary Medel

Para continuar en su línea, el ídolo de Boca Juniors reconoció tener una muy buena amistad con el actual defensa cruzado. “El fútbol me dio la chance de conocer grandes futbolistas. Es mi amigo, él va a querer ganarnos así como nosotros querremos ganarle a él”, mencionó Riquelme por los futuros encuentros ante la UC.

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Gary Medel se reencontrará con Boca Juniors.

Para finalizar su análisis, el ex ‘10’ recalcó el trabajo que deberá llevar a cabo Boca Juniors en esta Copa Libertadores. “El equipo se tiene que hacer fuerte en casa, nosotros nos sentimos muy seguros en La Bombonera con nuestra gente. A mí la Libertadores me da felicidad e ilusión. Ahora a trabajar y ver si podemos jugar los 13 partidos de la Copa”, dijo para cerrar.

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Así las cosas, tanto Boca Juniors como la UC ya comienzan a palpitar lo que serán dos interesantes partidos en la Copa Libertadores. Ambos clubes comparten en el Grupo D con Cruzeiro y con Barcelona SC, conformando el grupo de la muerte en esta edición 2026 de la Gloria Eterna.